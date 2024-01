¡No es ella! Cantante de Jhonathan Chávez aclara que no fue ella la que se cayó del caballo

Tremendo susto se llevaron los seguidores de la cantalante Madeline Pineda, luego de que ella misma publicara en su cuenta de Instagram un video en el que se le ve cayéndose de un caballo. Rápidamente fanáticos y colegas de la música típica mostraron su preocupación y la contactaron para conocer su estado de salud después de sufrir semejante caída. El revuelo fue tal que la corista del conjunto de Jhonathan Chávez tuvo que salir al paso para aclarar que en realidad no es ella la del video y que todo se trató de una broma entre amigos.

La tarde de ayer, la cuenta de Instagram de Madeline Pineda literalmente colapsó debido a la avalancha de mensajes que entraban unos tras otros preguntándole cómo se encontraba. Lo que ella nunca imaginó es que una "inocente broma" causaría todo un alboroto en redes sociales a tal punto de hacerla tendencia por varias horas.

¿Qué fue lo que pasó? El día de ayer, La Pineda posteó un video en el que supuestamente se le ve montada en un caballo tratando de cruzar un río. Todo iba bien hasta que el animal empieza a perder el equilibrio. Los movimientos bruscos del caballo intentando desesperadamente no caerse hicieron que la pobre mujer volara por los aires y terminara cayendo al agua de forma aparatosa.

"YA ESTOY BIEN SEÑORESSSS NO ME PASO NADAAAAA BUAJAJAJAAJAJ🤣🤣🤣🤣🤣 por culpa de Andres Samudio si señorrrr😔🤣🤣🤣", escribió Madeline al pie del video. Este mensaje evidentemente hizo creer a sus seguidores que se trataba de ella debido al parecido entre las dos mujeres. Pero resulta que la del video no era ella, así lo confirmó la propia cantante horas después con otro video, luego de ver el revuelo que había causado.

En una entrevista para Jelou, la cantante explicó que un amigo le mostró el video en mención y quedaron sorprendidos al ver lo parecidas que eran ambas mujeres. Según la cantante, el hecho ocurrió en Brasil y a ella le pareció divertido publicarlo en su cuenta de Instagram, sin imaginarse que medio Panamá se preocuparía por ella. Madeline aprovechó para agredecer a todas las personas que se tomaron el tiempo de escribirle o llamarla para saber cómo se encontraba. La broma también dejó constatado el inmenso cariño que el mundo de la música típica panameña tiene por ella.