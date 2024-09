El momento viral en que Madonna casi se cae por culpa de unos tacones altísimos

Madonna apareció como invitada sorpresa en el desfile de la firma Luar, celebrado en la icónica Plaza Rockefeller. Sin embargo, lo que acaparó titulares no fue solo su presencia, sino un pequeño incidente que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Mientras caminaba hacia su asiento en la primera fila, la aclamada artista tropezó con sus imponentes botines de látex hasta los muslos, un descuido que dejó al público en silencio momentáneo. Uno de los tacos de sus zapatos quedó mal colocado, y la cantante perdió el equilibrio brevemente. Afortunadamente, recuperó la compostura con la ayuda de sus acompañantes, evitando lo que pudo haber sido una caída aparatosa.

A pesar del tropiezo, el dramatismo del atuendo de Madonna no se quedó atrás. La cantante lució un conjunto audaz de la firma Luar, liderada por Raúl López, con un abrigo de estilo trench en color camel y hombreras XL, que aportaban un aire retro al look. Este llamativo abrigo tenía una larga cola que fue sujetada por uno de sus asistentes mientras caminaba por el evento.

Para complementar su look, la cantante eligió medias de rejilla y los imponentes botines que casi la hicieron caer. Además, llevaba un bolso de la misma firma, valorado en 395 dólares, y el toque más excéntrico: unas gafas de sol dobles, fruto de una colaboración entre Luar y Fellow Earthling, reconocidos por su trabajo con materiales reciclados.

Madonna no asistió sola a la Semana de la Moda. Su hija, Lourdes Leon, de 27 años, fue vista en el desfile de Willy Chavarría, acompañada por su padre, Carlos Leon. Lourdes, quien ha construido una carrera como modelo y musa de varias marcas, también fue captada en una fiesta temática de los años 90 organizada por The Cut y Old Navy.

David Banda, el hijo de 18 años de la artista, también destacó en esta edición de la NYFW, debutando en la pasarela para la marca Off-White, en su colección primavera-verano 2025.

Este desfile marcó una significativa reaparición pública de Madonna, después de haber sufrido una grave infección bacteriana en junio de 2023 que la dejó en coma por cuatro días. La artista ha hablado en varias ocasiones sobre lo cerca que estuvo de la muerte y cómo su recuperación fue un verdadero milagro. En abril de 2024, completó su "Celebration Tour", donde compartió su gratitud por estar nuevamente en los escenarios tras este difícil proceso.