¡Momento gracioso! confunden a Maluma con él mismo en una tienda en México

Luego de pasar las bebidas a la caja el tendero, quien no imaginó que a su establecimiento entrara una celebridad, le dijo a Maluma que se parecía a Maluma, por lo que los que estaban presentes no aguantaron la risa y soltaron una carcajada inesperada. Uno de los acompañantes de los artistas grabó con su celular la escena.

En el video se ve que, ante el tendero, quien está riendo, Maluma le dice: “¿En qué me parezco, en la nariz? Eso me dicen muy seguido, huevón. Me dicen muy seguido que me parezco a Maluma en el perfil griego”.

Su colega, Blessd, le responde: “Dizque en el perfil griego. Que diga eso con ese menjurje que tengo yo”, a lo que Maluma reacciona con más carcajadas.

Ambos cantantes han estado en giras de medios de comunicación previo a sus compromisos en la industria musical.

Maluma y Blessd son dos artistas colombianos conocidos principalmente por su contribución a la música urbana y el reggaetón.

Maluma, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, nació el 28 de enero de 1994 en Medellín, Colombia. Es un cantante, compositor y actor que ha ganado fama internacional por su música en el género del reguetón, el pop latino y la música urbana.

El artista inició su carrera musical en 2010 y lanzó su primer álbum, "Magia," en 2012. Alcanzó gran popularidad con su segundo álbum, "Pretty Boy, Dirty Boy," lanzado en 2015, que incluye éxitos como "Borró Cassette," "El Perdedor," y "Sin Contrato." Su estilo combina el reguetón con elementos de pop y música tropical.

Ha recibido numerosos premios y nominaciones, incluidos premios Grammy Latinos y Billboard Latin Music Awards. Maluma es conocido por su imagen de "chico malo" y su estilo de vida lujoso, que a menudo se refleja en sus videos musicales y letras de canciones.

También ha trabajado con numerosos artistas de renombre como Shakira, Ricky Martin, Madonna, The Weeknd, y J Balvin, lo que ha ampliado su alcance y popularidad a nivel mundial.

Por su parte Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, nació el 27 de enero de 2000 en Medellín, Colombia. Es un cantante y compositor de música urbana que ha ganado reconocimiento por su talento y por ser parte de la nueva ola de artistas del reguetón y la música urbana en Colombia.

Comenzó a ganar notoriedad en la escena musical alrededor de 2019. Su estilo es fresco y auténtico, y rápidamente ha captado la atención de los seguidores del género. Algunas de sus canciones populares incluyen "Imposible Remix" (junto a Maluma), "Medallo," y "Quien TV Remix."

Aunque es relativamente nuevo en la escena musical en comparación con artistas más establecidos, Blessd ha logrado un rápido ascenso a la fama gracias a su talento y colaboraciones con artistas conocidos.

Blessd ha trabajado con artistas como Maluma, Myke Towers, y otros dentro del género urbano, lo que le ha ayudado a consolidar su posición en la industria.