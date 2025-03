“¡Pal’ Carajo!” | Marc Anthony detiene concierto en Barranquilla después que le lanzaran una botella

En medio de su actuación, el cantante puertorriqueño fue víctima de un acto de irrespeto cuando un asistente le arrojó una botella al escenario, lo que provocó su enojo y una reacción inmediata.

El concierto se llevó a cabo el sábado 1 de marzo en el Estadio Romelio Martínez y contó con la participación de grandes exponentes de la música latina como Juan Luis Guerra, Jessi Uribe, Rafa Pérez, Sergio Vargas, Gusi y Dekko. Sin embargo, Marc Anthony y Juan Luis Guerra encabezaban la lista de los más esperados de la noche.

Durante la presentación del salsero, el público vibraba al ritmo de sus grandes éxitos hasta que un objeto, aparentemente una botella de agua, fue lanzado desde la multitud, impactando cerca de su rostro. El artista, visiblemente molesto, interrumpió su interpretación para dirigirse a los asistentes con un fuerte reclamo:

“Les voy a decir algo. El que me tiró la botella que tenga los cojones de decirme quién era, cojones. Oíste, no, no, no, aquí no. Siempre les he respetado, amo a Colombia, pero, si me tiran algo, ¡pal’ carajo!” Su reacción dejó en silencio a los asistentes por unos segundos, hasta que el público respondió con abucheos y gritos de “¡Fuera, fuera!” dirigidos al responsable del incidente.

No es la primera vez que Marc Anthony vive una situación similar en Colombia. En 2022, un hecho casi idéntico ocurrió en una de sus presentaciones en el país, cuando una botella impactó directamente en él. En esa ocasión, las imágenes del incidente se viralizaron y generaron una ola de indignación entre sus seguidores.

Este tipo de situaciones ha ocurrido con otros artistas en diferentes partes del mundo, lo que ha abierto el debate sobre el respeto en los espectáculos en vivo y la seguridad de los cantantes en el escenario. Para muchos, el escenario es un espacio sagrado que debe ser respetado, y estos actos no solo afectan la experiencia del artista, sino también la del público que asiste con la intención de disfrutar del espectáculo.

A pesar del momento de tensión, Marc Anthony logró calmarse y retomar la presentación con profesionalismo. El show siguió su curso, y el público disfrutó de sus grandes éxitos, convirtiendo el Metroconcierto Histórico en una noche memorable más allá del incidente.

Por su parte, los organizadores del evento destacaron el éxito del concierto y lamentaron lo sucedido, asegurando que este tipo de actos no representan a la mayoría de los asistentes. Hasta el momento, Marc Anthony no ha emitido más declaraciones sobre lo ocurrido, pero las imágenes del momento siguen circulando en redes sociales, donde muchos han expresado su rechazo a este tipo de comportamientos.