'Me traicionó' | Mujer que dijo 'no acepto' en boda fallida contó la verdad de su respuesta

El video de una novia huyendo del altar se ha convertido en uno de los memes más virales de las últimas semanas. Pero detrás de la escena que ha generado risas y frases humorísticas en redes sociales, se esconde una historia mucho más compleja y desgarradora. Lo que parecía ser una simple escena cómica en realidad involucra amenazas de muerte, traición y una intensa polémica sobre lo que realmente sucedió aquel día.

El incidente tuvo lugar en Perú durante una boda colectiva organizada en el Día de San Valentín. Elena Barrantes estaba a punto de casarse con Clever Háuman cuando, minutos antes de dar el “sí, acepto”, recibió una llamada que lo cambió todo. Según el propio Clever, Elena fue amenazada por un grupo criminal que le advirtió que, si se casaba, su prometido sería asesinado al salir del templo.

“Si tú dices que sí, saliendo vamos a asesinar a tu marido, la muerte está segura para él”, reveló Clever en entrevista con El Popular. Elena, aterrorizada y sin poder contener el pánico, decidió rechazar el matrimonio y salió corriendo de la iglesia, dejando desconcertados a todos los asistentes.

Además, trascendió que el responsable de la amenaza sería un hombre enamorado de Elena, quien utilizó sus influencias para impedir la boda. La presión psicológica fue tan intensa que, tras huir del altar, Elena intentó quitarse la vida al arrojarse desde un puente, aunque fue detenida a tiempo por los invitados que la siguieron.

En un inesperado giro de los acontecimientos, en las últimas horas ha comenzado a circular otro video en el que Elena Barrantes rompe el silencio y ofrece una versión completamente diferente de lo ocurrido. En esta grabación, Elena asegura que su drástica decisión de huir del altar no se debió a ninguna amenaza de muerte, sino a una dolorosa traición.

Según su testimonio, horas antes de la ceremonia recibió pruebas de que su prometido le había sido infiel. Al enterarse de la traición, decidió no casarse y dejarlo plantado en el altar como una forma de exponer la deslealtad de Clever. Esta nueva versión ha generado aún más controversia, ya que algunos usuarios en redes sociales consideran que la explicación podría ser falsa, que no se trata de la misma mujer, o que es una estrategia para desviar la atención del escándalo inicial.

La escena de Elena diciendo “Perdónenme todos, no acepto” se viralizó rápidamente, dando pie a cientos de memes y comentarios humorísticos como: “A veces en la vida solo hay que decir: ‘Perdónenme todos, no acepto’ y seguir adelante” o “Poder decir: ‘Perdónenme todos, pero no acepto’ es crecer”. Sin embargo, cuando las complejas circunstancias salieron a la luz, el tono en redes sociales cambió drásticamente.

El uso del video fuera de contexto ha abierto un debate sobre los límites del humor en internet y la responsabilidad de los usuarios al compartir contenido sin conocer su trasfondo.

El giro inesperado en la narrativa ha dejado a la audiencia dividida. Algunos creen en la versión inicial de las amenazas de muerte, mientras que otros consideran que la historia de la infidelidad parece más plausible. Además, hay quienes sospechan que la segunda versión podría haber sido fabricada para minimizar el impacto de la controversia.