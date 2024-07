Miranda Lambert pausa su concierto para regañar a fans por pelearse durante el show

En medio de su más reciente show, llevado a cabo el 13 de julio durante el Festival Under de Big Sky de Montana, Miranda Lambert tomó la decisión de frenar su concierto hasta que los ánimos se calmaran en el lugar, debido a que se presentó una riña delante de ella entre un grupo de mujeres.

Te puede interesar: Cantante del dúo Pimpinela intervenida de urgencia tras detectarle un tumor en el páncreas

Te puede interesar: Video | Cantante colombiano terminó prendido en llamas durante un concierto

La cantante denunció el mal comportamiento en frente de todo el resto de los espectadores: “¿Ya terminamos con nuestro drama?”, preguntó Miranda a la multitud, señalando un área específica, “Pelear no está bien. Y siempre son las chicas. Nos volvemos locas. Saludos a todos, voy a esperar”, dijo con contundencia mientras estaba sobre la tarima.

Pero el regaño no solamente fue para las damas que estaban armando problema entre ellas, sino porque hubo personas que estaban más concentrados en la riña que en prestarle atención a la artista.

“Veo que tu cabeza no está girada en la dirección correcta, que es hacia aquí” dijo, señalándose a sí misma, y agregó “Así que, si viniste de visita, puedes hacerlo en otro lugar. Si viniste a cantar y escuchar música country, beber cerveza y armar jaleo, entonces eso es lo que haremos esta noche. ¿Está claro?”.

En redes sociales se compartieron algunos videos en los que se escucha a la cantante hacerle a su público el llamado de atención. Sin embargo, los comentarios de los seguidores de Lambert no fueron todos a su favor: “Si gasto mi propio dinero para ir a un espectáculo, me echaré una siesta si me apetece… ¡¿qué le importa a ella?!”; “Nos fuimos antes de que actuara… la amaba. No tenía ganas de que me gritaran jaja”, dijeron algunos cibernautas.

¿Quién es Miranda Lambert?

Es una cantante y compositora de música country estadounidense. Nació el 10 de noviembre de 1983 en Longview, Texas. Lambert ganó reconocimiento tras participar en el reality show "Nashville Star" en 2003.

La artista es conocida por sus éxitos como The House That Built Me, Gunpowder & Lead, y Mama's Broken Heart. Ha ganado numerosos premios, incluyendo varios Grammy y CMA Awards, y es una de las artistas más exitosas y respetadas en el género country. Además de su carrera musical, Lambert es además cofundadora de la organización de rescate de animales MuttNation Foundation.