¿Ya no se acuerda? Chenoa furiosa con David Bisbal por ‘borrarla’ de su documental

La cantante de origen argentino y el español fueron una de las parejas más mediáticas de la farándula española a inicios de la década del 2000', cuando iniciaron su noviazgo a los ojos del mundo mientras eran participantes de la primera edición de Operación Triunfo. Tras el ascenso meteórico de David Bisbal como la nueva estrella de la escena pop del momento, el cantante no soportó la presión y terminó la relación unilateralmente en aquella famosa rueda prensa en Venezuela en 2005.

Ahora, tras 20 años de carrera y una imagen totalmente opuesta a lo que alguna vez fue aquel chico guapo de rizos dorados, divertido y explosivo, David Bisbal ha decidido contar su vida a través de un documental que se ha estrenado esta semana en Movistar+. Sin embargo, cuando sus seguidores esperaban que el almeriense se sincerara sobre la relación que tuvo con Chenoa al inicio de su carrera y cómo la presión de los medios de comunicación jugó un papel importante para que aquello terminara, el cantante sorprendió al ni siquiera mencionarla en todo el documental.

Según revelan medios españoles, la decisión de no incluir el periodo en que Bisbal y Chenoa fueron novios no habría sido decisión ni de la producción, ni mucho menos de los guionistas, sino del propio David Bisbal quien habría puesto de condición "no tocar el tema de Chenoa", a cambio de realizar el documental.

Esta decisión tendría furibunda a la cantante, según reveló Saúl Ortiz, periodista del medio español 20 minutos. De acurdo con Ortiz, el entorno más cercano a Chenoa le han confesado que ella está muy molesta y que considera innecesarias ciertas manifestaciones de su ex. En concreto, las declaraciones en las que el artista reconoce haber evitado hablar de sus relaciones sentimentales ‘porque nunca he vendido nada en las revistas’.

Esta podría ser una alusión directa a Chenoa, quien sí ha ofrecido entrevistas remuneradas en el papel cuché. ‘Es una indirecta muy directa y, por supuesto, se lo ha tomado como tal’, dice alguien que la conoce y trabaja en su círculo”.

Pese a la omisión de una parte muy importante de su vida, el documental de David Bisbal hace un repaso a su vida desde que era un adolescente cuando ya demostraba su talento innato para el canto en su Almería natal. A sus 44 años, David ya no es el Bisbal que conocimos, el que daba patadas voladoras y giraba sobre su propio eje. Como bien define Juan Sanguino en El País, "el chaval eléctrico se ha convertido en un hombre introspectivo. Hoy prácticamente no concede entrevistas y en sus escasas apariciones públicas se muestra calculadamente contenido". La fama también tuvo un alto precio que Bisbal tuvo que pagar de forma muy dolorosa en algunos momentos de su vida.

Un amor que nació frente a las cámaras

David Bisbal y Chenoa iniciaron su noviazgo cuando fueron participantes de la primera edición del reality de canto español Operación Triunfo. A pesar de que ambos tenían pareja fuera de la academia, no pudieron evitar enamorarse. Su complicidad y conexión fueron evidentes desde el primer momento y se ganaron el cariño del público que los adoraban como pareja.

En poco tiempo, Bisbal y Chenoa se convirtieron en la pareja del momento, perseguida por cientos de paparazzis que no escatimaban en invadir la privacidad de los artistas con tal de generar noticia. Pese a todo esto, parecía que su romance iba a durar para siempre, pero con la explosión del cantante como la próxima estrella de la música latina, Bisbal decidió terminar la relación.

En abril de 2005, en medio de su gira del álbum "Bulería", el almeriense dejaba a Chenoa, comunicando su ruptura con la artista desde Venezuela mediante una rueda de prensa y afirmando que iban a "seguir siendo grandes amigos”.