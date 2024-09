Olga Tañón arremetió contra Anuel y Nicky Jam por apoyar a Donald Trump

La polémica no se ha hecho esperar luego de que la cantante puertorriqueña Olga Tañón expresara su rechazo hacia sus colegas Anuel AA y Nicky Jam por mostrar públicamente su apoyo al expresidente Donald Trump, en plena campaña presidencial de Estados Unidos. Las críticas de Tañón llegaron a través de sus redes sociales, donde cuestionó la decisión de los artistas de respaldar a un candidato que, según ella, ha demostrado actitudes racistas y anti-latinas.

En su cuenta de Instagram, Olga Tañón no escatimó palabras para criticar a los artistas que decidieron apoyar al empresario y político republicano: "Me encanta ver cómo los artistas latinos apoyan a un candidato anti-latino y racista", señaló la intérprete, dejando clara su desaprobación hacia la postura de Anuel AA y Nicky Jam. Estas declaraciones fueron compartidas por varios medios, entre ellos el programa Despierta América, amplificando la controversia.

La respuesta del público no tardó en llegar. En redes sociales, los seguidores de Tañón y los fanáticos de los dos artistas involucrados comenzaron a intercambiar opiniones, algunos respaldando la libertad de expresión de los cantantes para apoyar a quien deseen, y otros criticando su elección política.

Entre los comentarios en contra de Tañón, un usuario la instó a respetar las decisiones de los demás: "Olga, tú apoya a quien te dé la gana y deja a los demás que hagan lo que les dé ¡su gana! Vive y deja vivir, por eso es un país libre", expresaba indignado un internauta, refiriéndose a Estados Unidos como un lugar donde cada persona es libre de votar y expresar sus opiniones.

Otros comentarios fueron más duros, acusando a Tañón de hipocresía por su postura política: "Ella apoya a la dictadura de Venezuela y la tiranía de Cuba, ¿ella sí puede y ellos no pueden apoyar la libertad de voto y expresión?". Algunos, incluso, señalaron que la cantante puertorriqueña ha tenido vínculos con regímenes políticos cuestionables: "No me sorprende, ella apoya a los demócratas, así como se fue a Cuba a cantarle al régimen comunista".

La controversia escaló cuando la famosa banda mexicana Maná también decidió distanciarse de Nicky Jam por su apoyo a Trump. En un movimiento inesperado, el grupo anunció que retiraría de todas las plataformas digitales la canción "De pies a cabeza", una colaboración que habían realizado con el reguetonero, argumentando que no apoyan a personas con posturas racistas.

El gesto de Maná generó reacciones divididas entre sus seguidores. Algunos aplaudieron la coherencia del grupo con sus principios, mientras que otros consideraron que la libertad de elección debe ser respetada, incluso cuando las opiniones políticas difieren.

A pesar de la controversia, Olga Tañón no ha seguido profundizando en el tema. Por el contrario, la cantante parece enfocada en la promoción de su nuevo sencillo "Vamos a ser feliz", que se lanzará próximamente. Aunque el debate sobre sus declaraciones continúa en redes, ella ha optado por mantener el foco en su carrera musical, sin emitir más comentarios sobre la situación.