¡Una diva! Estas son las exigencias de Ángela Aguilar antes de cada show

La cantante, quien desde pequeña ha deslumbrado con su talento, ha llegado a consolidarse como una de las voces más importantes de la música mexicana. Con esta consolidación, vienen también ciertas demandas de Ángela Aguilar antes de cada espectáculo, que han sido reveladas por su propio padre, Pepe Aguilar.

Durante una entrevista con W Radio Colombia, Pepe Aguilar, reconocido cantante y patriarca de la familia Aguilar, no pudo evitar compartir con humor y asombro las exigencias de su hija antes de cada presentación: “Ángela pide como 50 vestidos”, comentó entre risas. “Entras a su camerino, no, no, no, y digo ‘¿Yo estoy pagando por esta madre?’. Incienso, ponen cosas en la pared, ponen música, le dan masaje, tiene como 20 méndigos vestidos, sus joyas y la fregada”, detalló.

Te puede interesar: ¡Lujosa! Esto cuesta el collar de diamantes que luce Ángela Aguilar en sus fotos ¿Se lo compró Nodal?

Te puede interesar: ¿Cuál anillo le costó más caro a Nodal, el de Belinda o el de Ángela Aguilar?

Aunque estas peticiones podrían parecer propias de una diva, Pepe Aguilar aseguró que sigue siendo él quien tiene la última palabra en el escenario: "Soy el dueño del show, yo los contrato a esos cabrones, evidentemente no es: ‘mijita ¿qué quieres cantar?’ ¡No, ni madres ¿qué pasó? ¡¿Me viste cara de güey?! Y tampoco es que se haga lo que yo quiera”, aclaró con firmeza. Sin embargo, reconoció la confianza que Ángela y su hermano Leonardo depositan en él como productor, dado sus 35 años de experiencia en la industria.

Pero no todo en la vida de los Aguilar gira en torno a la música. Pepe también se refirió a su relación con su yerno, el cantante Christian Nodal, con quien su hija Ángela recientemente contrajo matrimonio.

Durante su aparición en el programa Ventaneando de TV Azteca, Pepe bromeó sobre los elogios que Nodal le dedicó en público: “Es que no me conoce todavía, no me conoce”. Sin embargo, también reconoció el respeto con el que Nodal se ha comportado, diciendo: “Si eres respetuoso como él, serio como él y eres como lo ha sido, así se le va a tratar, además es un buen muchacho, se da a querer el cabrón”.

A pesar de las demandas y las bromas, queda claro que Pepe Aguilar está más que contento, pero precavido, con la elección de su hija y con el éxito que sigue cosechando en su carrera. La familia Aguilar, siempre en el ojo público, continúa mostrando su unidad y la mezcla de tradición y modernidad que los caracteriza.