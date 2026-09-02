Premios Emmy 2026: los exclusivos regalos que recibirán las estrellas de la TV

Las estrellas que acudirán a la 78.ª edición de los galardones tendrán un atractivo adicional más allá de las estatuillas.

Nominados, presentadores e intérpretes podrán acceder a la tradicional Giving Suite, una experiencia exclusiva que reúne tecnología, belleza, bienestar, moda, alimentos y artículos de lujo durante las actividades relacionadas con la ceremonia.

La gala está prevista para el 14 de septiembre y, como ocurre desde hace años, Distinctive Assets será responsable de organizar este espacio para las celebridades. La compañía fue fundada por Lash Fary, quien acumula 25 años desarrollando experiencias de regalos vinculadas con algunas de las principales ceremonias de premios de la industria del entretenimiento.

Entre los productos seleccionados para los Emmy 2026 figura el RingConn Gen 3 Premium Titanium Smart Ring, un anillo inteligente diseñado para registrar indicadores relacionados con la actividad física y el descanso. La tecnología tendrá además presencia mediante Brick, un dispositivo concebido para ayudar a los usuarios a reducir y controlar el tiempo que pasan frente a las pantallas.

La bolsa de regalos también incluirá propuestas gastronómicas. Amos Sweets entregará sus caramelos Peelerz y TastySounds, estos últimos caracterizados por diseños inspirados en instrumentos musicales. En el segmento dedicado al bienestar estará Glymate, con suplementos alimenticios asociados a tecnología de regeneración celular.

La privacidad digital tendrá igualmente un espacio entre los obsequios. Ironwall by Incogni ofrecerá servicios enfocados en proteger información personal y gestionar la eliminación de datos disponibles en internet. A esta selección se suma La Proue, con fragancias cuya inspiración proviene de diferentes paisajes costeros.

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Los artículos para el hogar y el cuidado personal ocuparán otra parte importante de la Giving Suite de los Emmy. HydroJug participará con sus Traveler Tumblers, incluidos algunos vasos térmicos personalizados mediante grabado, mientras Minky Couture aportará su manta Hugs. Havyn entregará un paquete compuesto por tres cremas de manos pertenecientes a su colección Comforting Collagen Hand Cream.

La cosmética coreana estará representada por Ongredients, firma que incorpora productos elaborados con ingredientes orgánicos y de origen vegano. En moda y entretenimiento aparecerán también los colgantes de peluche Skullpanda Off Mode de Pop Mart. PETA y Save the Duck, por su parte, participarán conjuntamente con prendas de abrigo confeccionadas sin materiales procedentes de animales.

La iniciativa no se limita a entregar productos a figuras reconocidas. La Giving Suite mantiene un componente solidario destinado a respaldar el trabajo de la Television Academy Foundation y sus programas para impulsar a nuevas generaciones de profesionales, creadores y narradores vinculados con la industria televisiva.

De acuerdo con Lash Fary, la iniciativa ha conseguido recaudar más de un millón de dólares para la organización desde su creación. Para la edición de 2026, los responsables alcanzaron nuevamente una meta de 100.000 dólares. Además, algunos artículos autografiados vinculados con la experiencia serán subastados mediante Charitybuzz para generar recursos adicionales en beneficio de la fundación.

La propuesta reúne marcas de categorías muy diferentes y convierte los días previos a la gala en una vitrina para productos dirigidos al público de alto perfil. Al mismo tiempo, el formato permite vincular la exposición que generan las celebridades con una causa relacionada con la formación de talento audiovisual.

Los regalos serán distribuidos durante los dos días de ensayos anteriores a la ceremonia, correspondientes al sábado y domingo, así como durante la transmisión del lunes 14 de septiembre. De esta manera, la Giving Suite volverá a convertirse en uno de los espacios complementarios de los Premios Emmy, combinando productos exclusivos con una estrategia de recaudación destinada a fortalecer el futuro de la televisión.