¡Cruzó el Atlántico! Acosador de Taylor Swift fue arrestado en Alemania intentando entrar a su concierto

La policía alemana detuvo a un presunto acosador de Taylor Swift el miércoles por la noche antes del primer concierto en Alemania de la gira "Eras Tour" de la cantante estadounidense.

El hombre, un estadounidense de 34 años, fue detenido el miércoles por la noche y permanecerá en detención hasta el sábado incluido "con el objetivo de evitar cualquier peligro", señaló este jueves la policía de Gelsenkirchen, en el oeste de Alemania, en un comunicado.

El sospechoso fue identificado por la policía tras haber amenazado a la intérprete y a su novio Travis Kelce en las redes sociales, añadieron las autoridades. "Como las primeras investigaciones no podían descartar completamente que presente un peligro, el sospechoso fue identificado y detenido en el control de acceso antes del concierto, para el que tenía una entrada", explicó la policía.

Aunque las autoridades alemanas no revelaron el nombre del sospechoso, todo indica que se trata de David Crowe, el hombre que ha estado acosando la cantante desde el año pasado. Crowe, fue arrestado por tercera vez en enero pasado después de intentar ingresar a la casa de la cantante estadounidense en Nueva York. Según los informes, Crowe ha visitado la casa de la intérprete de Shake it off al menos 30 veces en dos meses.

Crowe fue arrestado dos veces en un lapso de tres días por merodear cerca de la residencia de la cantante y compositora de 34 años, ubicada en el barrio de Tribeca.

“Mi miedo a la violencia ha continuado en mi vida personal. Llevo conmigo un vendaje QuikClot de grado militar, que es para heridas de bala o puñaladas. Los sitios web y los tabloides se han tomado la libertad de publicar todas las direcciones de domicilio que he tenido en línea. Si tienes suficientes acosadores que intentan entrar en tu casa, comienzas a prepararte para cosas malas”, dijo la cantante en un ensayo de 2019 para Elle.

Alrededor de 60.000 personas asistieron el miércoles al primero de tres conciertos en el Veltins Arena de Gelsenkirchen, de la gira europea de Swift.

Desde su debut con "Taylor Swift" (2006), la entonces estrella emergente del country se ha convertido en la mayor figura del pop internacional, con 110 millones de oyentes mensuales en Spotify (contra 70 de Beyoncé o Dua Lipa).