Ricardo Arjona se retira de la música: 'Llevo seis infiltraciones en la columna, no puedo más'

Con un último concierto en la ciudad de Santiago ante más de 50 mil personas, el compositor guatemalteco, Ricardo Arjona, anunció su retiro de los escenarios tras confesar que lleva sufriendo dolor crónico en su columna vertebral desde hace varios años y por lo cual deberá ser sometido a una "cirugía inminente". Considerado uno de los más grandes y exitosos compositores de Hispanoamérica, Arjona pone fin a una carrera de cuatro décadas en la que vendió más de 80 millones de discos.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que el cantante explicó a sus más de 5 millones de seguidores por qué estaba tomando la decisión de retirarse de la música.

"Hoy, será el último concierto de BLANCO Y NEGRO. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias. Llevo conmigo 6 infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida... me despido en este Chile de tantas historias y afectos", expresó el compositor.

Arjona agradeció a su equipo de trabajo y a su cuerpo médico por encontrar las formas y los paliativos para que pudiera cumplir con toda su gira y seguir haciendo música a pesar de sufrir cada día para levantarse de la cama y caminar, debido al dolor extremo que padece en la espalda.

El intérprete de "Señora de las cuatro décadas" no aclara si después de someterse a la cirugía y pasar por un periodo de recuperación, volverá a los escenarios. No obstante, su mensaje parece tener un tono a despedida definitiva. "Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver", agregó.

Arjona también tuvo unas palabras de agradecimiento para sus fanáticos por creer en su música y convertir al “basquetbolista y profesor" en un cantante de leyenda. “La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó”.

Por último, Ricardo Arjona dijo adiós sintiéndose el hombre más afortunado del mundo y convencido de que logrará superar esta prueba: "Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo: ‘Adiós y gracias, con todo el corazón’”.