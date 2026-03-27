Rihanna | Mujer que atacó mansión de la artista se declara inocente de intento de homicidio

El caso que involucra a la superestrella internacional Rihanna ha dado un nuevo giro judicial tras la comparecencia de la principal acusada ante la justicia estadounidense.

Ivanna Lisette Ortiz, señalada de perpetrar un ataque armado contra la residencia de la cantante en Los Ángeles, se declaró inocente de los graves cargos que enfrenta, entre ellos intento de homicidio.

De acuerdo con registros judiciales, Ortiz, de 35 años y residente en Orlando, compareció ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, donde formalizó su declaración a través de su abogado defensor público, Derek Ray Dillman. Durante la audiencia, permaneció bajo custodia y su única intervención directa fue para renunciar a su derecho a una audiencia preliminar expedita. El proceso judicial continuará el próximo 8 de abril, fecha fijada para una nueva vista.

Las autoridades sostienen que la acusada habría protagonizado un violento episodio el pasado 8 de marzo en el exclusivo sector de Beverly Crest. “Ivanna Lisette Ortiz negó haber disparado con un rifle de estilo AR contra la mansión de Rihanna en Beverly Crest”, se desprende de la información presentada en el caso. Sin embargo, la acusación formal describe un escenario alarmante: Ortiz presuntamente se desplazó hasta la entrada de la propiedad y efectuó cerca de 20 disparos con un arma semiautomática antes de huir del lugar.

El impacto del ataque no fue menor. Uno de los proyectiles logró atravesar la estructura de la vivienda, mientras que otros dejaron marcas visibles en el portón principal y en una casa rodante estacionada en el exterior. En ese momento, dentro del inmueble se encontraban la artista, su pareja, el rapero A$AP Rocky, sus tres hijos menores, la madre de la cantante, Monica Fenty, y otras personas. A pesar de la gravedad de los hechos, no se reportaron heridos.

La rápida respuesta de las autoridades permitió ubicar el vehículo de la sospechosa, un Tesla blanco, a unos 13 kilómetros del lugar del ataque. La detención se produjo en un centro comercial del barrio de Sherman Oaks, aproximadamente media hora después de que se registrara la llamada de emergencia. En el interior del automóvil, la policía encontró un rifle de asalto y siete casquillos, elementos clave dentro de la investigación.

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La gravedad de los cargos que enfrenta Ortiz es significativa. Además del intento de homicidio, se le imputan diez cargos de agresión con arma de fuego semiautomática y tres por disparar contra una vivienda habitada o una casa rodante. Cada uno de los cargos de agresión está vinculado a una persona específica que se encontraba en la propiedad al momento del ataque. De ser hallada culpable en todos los cargos, la acusada podría enfrentar una condena de cadena perpetua.

Durante la audiencia, el fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles, Alexander Bott, se opuso firmemente a cualquier reducción de la fianza, argumentando elementos que, según la acusación, apuntarían a una posible premeditación. “Ortiz presuntamente llevaba consigo una peluca como disfraz, lo que a su juicio evidencia premeditación en la comisión del presunto delito”, indicó la fiscalía, según reportes difundidos por medios internacionales.

La defensa intentó sin éxito reducir la fianza de 1,875 millones de dólares a 70,000 dólares, solicitud que fue rechazada por el juez encargado del caso. Asimismo, se ordenó una restricción que le prohíbe ejercer su profesión como patóloga del habla en el estado de California.

El incidente, ocurrido alrededor de la 1:15 p. m., generó un amplio despliegue policial. Según reportes recogidos por la prensa local, “Ortiz habría disparado desde su Tesla blanco estacionado frente al portón de la propiedad”, antes de huir en dirección sur por Coldwater Canyon Drive. Hasta el momento, ni los representantes de la artista ni la defensa de la acusada han emitido declaraciones públicas adicionales.

El proceso continúa bajo alta atención mediática, no solo por la gravedad de los hechos, sino por involucrar a una de las figuras más influyentes de la industria musical global. La próxima audiencia será clave para determinar el rumbo de un caso que podría derivar en una de las condenas más severas dentro del sistema judicial estadounidense.