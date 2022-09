Romeo Santos estrena álbum 'Fórmula Vol. 3'

El cantautor, compositor, denominado el “Rey de la Bachata”, Romeo Santos, lanzó su nuevo álbum Fórmula Vol. 3.

Fórmula Vol. 3 destaca las melodías de bachata características de Romeo, mostrando su estilo único e icónico.

Tras el éxito masivo de la Fórmula Vol. 1 y la Fórmula Vol. 2, la tercera entrega, Fórmula Vol. 3 eleva la bachata a nuevas alturas con sus 21 temas.

El primer sencillo, aclamado por la crítica, "Sus Huellas", fue lanzado a principios de este año, debutando en el puesto número 1 del listado “Latin Airplay” de Billboard, fue certificada 2x platino en Estados Unidos y recibió elogios de The New York Times, The Fader, y Rolling Stone.

El nuevo álbum incluye varias características repletas de estrellas, incluyendo Rosalía, Justin Timberlake, Christian Nodal, una introducción de la comediante Katt Williams y la voz de los tres hijos de Romeo.

El álbum está acompañado del estreno del video de “Sin Fin” junto a Justin Timberlake. La canción es una fusión perfecta de los ritmos contemporáneos de la bachata de Romeo y la voz conmovedora y los sonidos pop de Timberlake.