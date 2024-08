¿No se baña? Así respondió Rosalía a las críticas sobre su higiene personal: 'Impoluta'

Rosalía, conocida por su influencia en la moda y su asociación con marcas de lujo, respondió recientemente a las críticas sobre su higiene personal y el estado de su cabello en una transmisión en vivo en redes sociales.

Durante el Live, en el que también presentó un adelanto de su próxima colaboración con Lisa de Blackpink, Rosalía abordó los rumores que afirmaban que no se bañaba y que su cabello parecía sucio.

La artista se mostró visiblemente molesta por los comentarios y mencionó uno de los comentarios que le hacen: “¡Mira…no te duchas!” Luego continuó: “La gente me dice siempre porque tengo el pelo rizado que yo no me ducho”.

Explicó que tales críticas no reflejan su realidad y añadió: “Se dijo, se dijo y se tuvo que decir” y aclaró: “Yo me ducho un montón y por eso no me gusta que me digáis eso”.

Para demostrar su punto, mostró la raíz de su cabello a la cámara y explicó: “Es que la gente con pelo rizado si no te haces tratamientos al día y lo mantienes natural no se te ve el pelo perfecto todo el rato”.

Rosalía ha enfrentado críticas similares en el pasado, con comentarios que cuestionaban su higiene personal basándose en la apariencia de su cabello rizado. Entre los comentarios negativos que recibió en redes sociales estaban: “¡Mira…no te duchas!” y “Pero si fuera el pelo solamente, es que siempre se ve sudada completa”. Sin embargo, también recibió apoyo de algunos seguidores que defendieron su imagen, como un comentario que decía: “Yo siento que Rosalía sí huele bien, yo sí la veo de que se limpia jajaj”.

Este tipo de cabello requiere cuidados específicos, y la cantante explicó que la apariencia de su cabello no indica falta de higiene sino las características propias de su tipo de cabello.

Críticas contra Rosalia

La cantante ha enfrentado diversas críticas a lo largo de su carrera. Una de las recurrentes ha sido sobre su estilo y apariencia, especialmente en relación con su uso de ciertos atuendos y accesorios que algunos consideran excesivos o poco apropiados.

Por ejemplo, en 2020, recibió comentarios negativos por su elección de vestimenta y maquillaje en la gala del MET, donde algunos criticaron su look y la forma en que se presentó en el evento.

También ha habido críticas sobre su pronunciación y el uso de palabras en inglés en sus canciones, con algunos fans argumentando que no se alinea con sus raíces españolas.