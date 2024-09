Selena Gomez sorprendió a equipo de voleibol de secundaria que le pidió que fuera a uno de sus partidos

El voleibol de secundaria en Telluride, Colorado, vivió un momento único cuando Selena Gomez, la estrella internacional del pop, sorprendió a un equipo de estudiantes al asistir inesperadamente a uno de sus partidos.

El 30 de agosto, el equipo de voleibol de la escuela secundaria Telluride Middle/High School publicó en Instagram un cartel que decía: "Selena Gomez, por favor canta el Himno Nacional en uno de nuestros partidos en casa: viernes a las 6:00 p. m.; sábado a la 1:00 p. m.". El mensaje, firmado por el "Equipo de voleibol de THS", era un acto de fe que, contra todo pronóstico, dio frutos.

El sábado 31 de agosto, para asombro de todos, Selena Gomez no solo apareció en el partido local, sino que interactuó con los jugadores y sus oponentes de Dove Creek High School. La cantante se tomó fotos con los equipos y compartió su entusiasmo en redes sociales: "¡Me lo pidieron!", escribió en Instagram, acompañando su mensaje con imágenes del evento: "¡No pude evitarlo, es mi primera vez en Telluride!"

Vestida con un blazer negro sobre una camisa del mismo color y jeans azules, Selena demostró su cercanía con los estudiantes, charlando con ellos al margen de la cancha, mientras muchos inmortalizaban el momento con sus teléfonos. La sorpresa fue tan impactante que una persona escribió en TikTok: "¡Cuando Selena Gomez llega a la escuela para tu partido de voleibol un sábado cualquiera!", recibiendo como respuesta: "LA PRINCESA DEL PUEBLO".

La escuela secundaria también compartió su gratitud, publicando fotos de Selena con los estudiantes y escribiendo: "¡Gracias @selenagomez por visitar TMHS y dar [amor] a nuestros equipos de voleibol!"

La aparición de Selena en la pequeña ciudad no fue casualidad. La actriz de 32 años se encontraba en Telluride para asistir al Festival de Cine de 2024, donde promocionaba su más reciente película musical sobre crímenes, Emilia Pérez. Su coprotagonista, Zoe Saldaña, no tardó en comentar sobre la generosidad de Selena al compartir las fotos con los estudiantes: "El corazón más bondadoso, de verdad", escribió.

Además, el novio de Selena, Benny Blanco, también mostró su apoyo en redes, dejando una serie de emojis de corazones rojos y ojos de corazón en la publicación. Ashley Park, estrella de Emily en París y compañera de Selena en Only Murders in the Building, se sumó a los elogios, escribiendo: "Esto es tan dulce".

Selena Gomez, con su espontánea visita, no solo sorprendió a un equipo de voleibol, sino que demostró una vez más su conexión genuina con sus admiradores y su disposición para dar alegría a quienes la rodean. En un gesto que comenzó con una simple invitación, la cantante convirtió un sábado cualquiera en un recuerdo inolvidable para toda una comunidad.