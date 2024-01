Session #58 de Bizarrap y Young Miko genera opiniones encontradas ¿La más floja de todas?

Recién acaba de estrenar la tan esperada Session #58 de Bizarrap junto a la puertorriqueña Young Miko y en menos de 24 horas el tema acumula más de cinco millones de visualizaciones en YouTube. Sin embargo, el lanzamiento de la canción lejos de generar unanimidad ha provocado opiniones encontradas entre los fanáticos que aseguran sentirse decepcionados y los que defienden la fusión de estilos entre el productor argentino y la rapera boricua. El mayor debate se ha centrado en la letra de la canción puesto que muchos no han acabado de entender hacia quién va dirigida.

La expectación llegó a su punto más álgido la noche de este miércoles 10 cuando finalmente se estrenó la BZRP Music Sessions #58 junto a la sensación de la música urbana, Young Miko. La rapera, que destacó el año pasado como la revelación de la escena musical por su estilo atrevido y por declararse abiertamente lesbiana, era desde hace mucho tiempo, una de las artistas que más pedían los fanáticos para que realizase una sesión junto al productor argentino.

Aunque el video ha alcanzado millones de reproducciones en tiempo récord, las críticas no se han hecho esperar, ya que muchos consideran que la letra es la parte más floja de toda la sesión, alegando que en algunas partes resulta muy difícil entender a qué se refiere la artista. Hay quienes sostienen que el mensaje es demasiado genérico y que la artista pareciera estar contestándole a un "enemigo imaginario" o a cualquier hater random. Aunado a esto, el beat poco llamativo creado por Bizarrap tampoco ha ayudado a salvar la canción, que ya ha sido catalogada como una de las más flojas que han escuchado hasta el momento.

Una de las partes más reconocibles del tema es cuando la rapera hace referencia a un incidente que vivió durante un concierto en Costa Rica. En el videoclip se muestra como de repente en medio de la canción se apagan las luces del estudio y se ve a Bizarrap en el fondo con la linterna de su celular encendida. Esto hace referencia a lo que le pasó en Costa Rica cuando en medio de un concierto, la producción le apagó las luces del escenario y sus fans molestos, encendieron las linternas de sus móviles y continuó la actuación iluminada por los flashes de sus seguidores.

A estas alturas y tras el arrasador éxito que ha tenido como productor musical en los últimos años por su capacidad de ofrecer un estilo diferente con mezclas innovadoras de sonidos y ritmos, da la sensación que cierta parte del público empieza a experimentar un “agotamiento auditivo” con esta última colaboración que han definido como “más de lo mismo”.

El año pasado, la artista de la palabra — que antes se dedicaba a los tatuajes — entró en la lista de los 50 raperos más esenciales en español de todos los tiempos de Billboard Latin y Billboard Español. También fue Novata Latina del Año de Billboard.

La colaboración con Young Miko llega más de tres meses después de que lanzara la número 57 con su compatriota de 17 años, Milo J, la cual llegó acompañada del proyecto ´En dormir sin Madrid´, producción especial que Biza hizo para el rapero y que mezcló el sonido urbano con imágenes de varios enclaves argentinos. Anteriormente, rompió todos los récords con su sesiones con el español Quevedo y la colombiana Shakira.

Si aún no has escuchado la canción, aquí te compartimos la letra y el video

¿Cómo llegamos aquí?

No sé a cuántos pies de altura

Primera clase a Madrid

Acá arriba ya no hay cobertura

Siento que solo fue ayer

Le dije a mami que yo iba a volver

A casa otra vez

No sé cuándo la voy 'a ver

-Coro-

Pero mientras tanto andamos' en Jet Ski en Mallorca

Mientras tanto estamos contando tortas

La que puede, puede; y la que no puede, soporta

Mi gente está bien, manín, eso es lo que importa

Y ahora para la baby estoy joseando daily

Para que suba los Stories desde el Bentley

Sintieron la pressure y ahora están pidiendo tenki

Esto es blanco y negro, no me hablen de maybe

-Estrofa/rapeo-

Baby, aquí corremos fino, digo, yo no me inclino

Preguntan que si tienen chance, mejor ni opino

Yo los saco de la tumba. ¿Hablan de mí? Los revivo

¿Dicen que debo favores? Cabrón, sí, me imagino

Sí, es que, man, yo te vi, afuera, en la fila pa' mi show

Claro que sí, yo me acuerdo

Cuando hablaste mierda de mí

Te pegaste a mi VIP, eres un pussy, puerco

Si me pillan saliendo desde la entrada de la Prada

Creen que pueden leerme porque me han visto en la portada

Biza, apaga las luces, déjame a oscuras

Que mi gente prende los flashes si yo pido que los suban

-Coro-

Pero mientras tanto andamos' en Jet Ski en Mallorca

Mientras tanto estamos contando tortas

La que puede, puede; y la que no puede, soporta

Mi gente está bien, manín, eso es lo que importa

Y ahora para la baby estoy joseando daily

Para que suba los Stories desde el Bentley

Sintieron la pressure y ahora están pidiendo tenki

Esto es blanco y negro, no me hablen de maybe

-Estrofa-

Aquí va otra más

Para los que han estado de siempre

Eso es, ojalá

Ustedes nunca me suelten

Aunque nos vean con champaña que no sé pronunciar

Aunque todas las marcas me quieran auspiciar

Aunque ya todas mi exes quieren ser la oficial

Ahora no significa que yo voy a cambiar

No, no significa que yo dejo de ser normal

Puede que antisocial

Que no sepa confiar no es nada personal

Es que si cambian de color, no me quiero asociar

Si los míos no pasan, yo no voy ni a entrar

No te sientas mal, no eres tan especial

Dicen que hablaste de mí, pero andas sin señal

-Coro-

Pero mientras tanto andamos' en Jet Ski en Mallorca

Mientras tanto estamos contando tortas

La que puede, puede; y la que no puede, soporta

Mi gente está bien, manín, eso es lo que importa

Y ahora para la baby estoy joseando daily

Para que suba los Stories desde el Bentley

Sintieron la pressure y ahora están pidiendo tenki

Esto es blanco y negro, no me hablen de maybe