Shakira lamenta muerte de trabajador durante montaje de su concierto en Copacabana

La tragedia ha generado un llamado a reforzar las medidas de seguridad en montajes de conciertos , un aspecto clave en producciones de gran escala.

La cantante colombiana Shakira se pronunció públicamente tras el fallecimiento de un trabajador durante el montaje del escenario para su esperado concierto gratuito en Copacabana, en Brasil, un evento que ha generado gran expectativa a nivel internacional.

El incidente ocurrió el domingo 26 de abril mientras avanzaban las labores técnicas para el espectáculo masivo. La víctima fue identificada como Gabriel de Jesús Firmino, de 28 años, quien participaba en la instalación de estructuras escenográficas cuando sufrió un accidente que terminó siendo fatal. De acuerdo con los organizadores del evento, el trabajador recibió atención inicial en el lugar y fue trasladado a un centro médico, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

A través de un mensaje oficial, la artista expresó su pesar por lo ocurrido y envió condolencias a los familiares del joven. En sus palabras, “Me entristece profundamente lo ocurrido a la familia, los amigos y los compañeros de trabajo de Gabriel de Jesús Firmino, un trabajador local que perdió la vida ayer en la obra”. Además, agregó: “Mi más sincero pésame a su familia y seres queridos”, evidenciando el impacto emocional que generó la tragedia en el equipo del espectáculo.

Puedes leer: Un trabajador muere en accidente durante montaje de show de Shakira en Río de Janeiro

El concierto, titulado “Todo Mundo No Río”, busca reunir a miles de asistentes en una de las playas más emblemáticas del mundo, consolidándose como uno de los eventos musicales más importantes del año en Brasil. Sin embargo, la organización confirmó que la preparación del escenario se vio marcada por este lamentable suceso. En un comunicado difundido en redes sociales, señalaron que el accidente “cobró trágicamente la vida de un trabajador que se encontraba ensamblando estructuras para el espectáculo”, y manifestaron su solidaridad con la familia y el equipo de la víctima.

Las autoridades locales también entregaron detalles sobre lo ocurrido. Según el reporte del cuerpo de bomberos estatal, el trabajador sufrió lesiones graves durante la manipulación de un sistema de elevación. En ese sentido, explicaron que “un trabajador sufrió lesiones aplastantes en sus extremidades inferiores en un sistema de elevación” y que “antes de la llegada de los equipos de emergencia, la víctima ya había sido retirada del equipo por otros empleados presentes”.

Te puede interesar: Todo sobre la Luna de las Flores 2026: cuándo ocurre y cómo disfrutarla mejor

Te puede interesar: Rihanna rompe el protocolo y convierte a un fotógrafo en estrella durante evento

La empresa responsable de la producción técnica indicó que se han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente. En su pronunciamiento, hicieron un llamado a la prudencia informativa mientras avanzan las pericias: “Pedimos, en respeto a todos los involucrados, que no se difundan especulaciones antes de la conclusión de la investigación y de la presentación del informe final. En este momento delicado, nuestra atención está centrada en la familia de Gabriel de Jesus Firmino”.

Asimismo, los organizadores destacaron que el enfoque principal en este momento es brindar apoyo a los allegados del trabajador fallecido. En esa línea, afirmaron: “Entendemos el momento de dolor e incertidumbre que están atravesando y estamos en contacto directo para garantizar que reciban todo el apoyo y acompañamiento necesario. Brindar apoyo a la familia es nuestra prioridad en este momento”.

El equipo de producción también confirmó que la artista ha estado en constante comunicación desde que tuvo conocimiento del hecho. Según informaron, la cantante ha seguido de cerca la evolución de la situación y ha mostrado su respaldo a los afectados. En ese sentido, señalaron que “se puso en contacto con la organización tan pronto supo lo ocurrido y ha mantenido comunicación constante con nuestro equipo, acompañando de cerca los acontecimientos. Está profundamente conmovida por lo sucedido y también enfoca su energía en brindar apoyo a los familiares”.

El evento musical, programado para el 2 de mayo en la playa de Copacabana, se mantiene como una de las presentaciones más esperadas, en una línea de espectáculos gratuitos que han convocado a grandes figuras internacionales.