The Killers detuvo su concierto para transmitir la clasificación de Inglaterra a la final de la Eurocopa

Los artistas dieron un show en Londres en que les tenían guardada una sorpresa a sus fans, quienes habían llenado el lugar para escucharlos tocar sus éxitos. De repente, en los últimos y más decisivos minutos del partido de la semifinal que jugaba Inglaterra, pusieron a transmitir en sus pantallas el compromiso para disfrutar junto a sus fans la clasificación a la final de la Eurocopa 2024.

El O2 Arena ovacionó semejante acto agradeciendo con arengas y aplausos a la banda norteamericana, que no dudo en poner a brincar de alegría a 15 mil asistentes a su evento a través de una dosis de fútbol.

El gol de Ollie Watkins desató la euforia de los hinchas ingleses en el minuto 90 y el vocalista Brandon Flowers se emocionó con el tanto frente a los fanáticos, momento en el que el equipo inglés ganó por 2-1 en el marcador.

Luego, de la clasificación y para rematar el concierto desataron una gran cantidad de confeti rojo y blanco con los colores de la bandera inglesa. Ronnie Vannucci Jr, el baterista de The Killers, se puso con fervor la camiseta de la selección de Inglaterra y los fanáticos enloquecieron de alegría.

“¡Hoy tocamos para Inglaterra!” publicó la banda en redes sociales junto a un emoji de la bandera inglesa.

“La victoria en semifinales contra Mr Brightside fue icónica”; “¿hay algo que no haga bien?”;” Eso es historia. Fue una experiencia increíble. El espectáculo fue increíble de principio a fin y esto lo coronó todo. Le dije a mi novio: "Imagínense si se detuvieran y nos contaran el resultado"; “La banda no inglesa más inglesa de la historia”; “¡Nunca olvidaré esta noche! Todos sus conciertos son increíbles, pero esta noche fue el momento más memorable de todos los conciertos a los que he asistido. ¡Estoy tan feliz de haber estado allí! No nos dejen esperando demasiado para la próxima gira por el Reino Unido”, fueron algunos comentarios de agradecimiento de sus fans en redes sociales.