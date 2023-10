La turbia historia de rivalidad que llevó a los asesinatos de Tupac y Notorious Big en la década de los 90'

A mediados de la década de los 90', Tupac Amaru Shakur y The Notorious B.I.G. se habían ganado el reconocimiento como dos de los artistas más importantes e influyentes del hip hop y el rap. En ese momento, Estados Unidos vivía sumergido en una disputa dialéctica entre cantantes y fanáticos del "West Coast y el East Coast". Sin embargo, lo que empezó como una rivalidad "artística" pronto se salió de control, generando una ola de violencia que terminó con la trágica muerte de dos de los artistas más importantes de la escena musical.

Desde entonces, muchos misterios todavía rodean sus muertes, dejando en suspenso no sólo a sus familias sino también a la enorme base de fans del rap y el hip hop de los ’90, que aún hoy se preguntan ¿quién mató a Tupac?, ¿quién mató a Biggie?

Tupac Shakur de 25 años, y Christopher Wallace de 24, murieron hace casi tres décadas, pero ahora hay una nueva ola de intriga en torno a sus asesinatos con el reciente arresto del sospechoso Duane “Keffe D” Davis. La acusación contra Davis es la primera sobre el asesinato de Shakur y plantea preguntas sobre el asesinato sin resolver de Wallace.

Pero, retrocedamos la cinta hasta inicios de la década de los 90 y preguntémonos, ¿cómo comenzó la rivalidad entre la Costa Este y la Costa Oeste?

El primer rastro sobre esta enemistad de corrientes del rap comenzó en 1991, cuando un rapero de nombre Tim Dog representante de la East Coast lanzó la canción Fuck Compton. Compton es una ciudad de Los Ángeles, California, con la que se sentían identificados los mayores exponentes el hip hop de la Costa Oeste de ese momento. La letra de aquella canción era un claro ataque al estilo musicales de los artistas del West Coast.

Poco tiempo después surge la discográfica Death Row Records, la cual empieza a ganar popularidad en la costa californiana y a presentar artistas que luego se convertirían en parte de las figuras más famosas del hip hop a nivel mundial, tales como Tupac Shakur, Snoop Dogg o Tha Dogg Pound. Al mismo tiempo que esto sucedía en la West Coast, en la East Coast se estaba desarrollando una escena igual de importante con el nacimiento de la discográfica Bad Boy Records, fundada por Sean Puff Daddy, quien intentó por todos los medios asumar a Tupac a sus filas, pero no lo consiguió. Quien sí se sumó al proyecto fue el amigo de 2Pac, Christopher Wallece, conocido como The Notorious B.I.G.

Es con esta discográfica que Biggie lanza su famoso álbum Ready to Die, con el cual ganó una notable popularidad que lo puso en la mira de las disputas entre el East Coast y el West Coast. Tanto 2Pac como Biggie se sumaron a las disputas entre costas y realizaron varios diss y ataques referidos ellos, protagonizando así el alza de la disputa.

Death Row Records y Bad Boys Records rápidamente se covirtieron en los sellos discográficos más exitosos del momento con Biggie y Tupac como estandartes de la Costa Este y la Costa Oeste respectivamente. No obstante, pese a la disputa artística, ambos artistas mantenían una amistad fuera de la escena musical, pues habían crecido juntos. Pero esta amistad terminó cuando Tupac fue tiroteado a quemarropa en noviembre de 1994 en las afueras de un estudio de grabación.

Tras sufrir este atentado, Tupac se convenció que Biggie y Puff Daddy (Bad Boy Records) estaban involucrados en el suceso. A partir de este momento las cosas entre 2Pac y Biggie comenzaron a complicarse. Biggie respondió a esta acusación con la canción Who Shot Ya?, una clara provocación hacia 2Pac, la cual este interpretó como una burla del tiroteo que había sufrido.

Durante este periodo, 2Pac estaba cumpliendo una condena en la cárcel por una acusación de abuso sexual de la cual posteriormente se lo declaró inocente. Poco después de salir de la cárcel, Tupac respondió a Biggie con una canción que se convertiría en una de las más famosos de la historia: Hit Em Up, en el cual le devuelve los insultos a Biggie, proclama haberse cogido a su esposa y asegura que la fama de su enemigo se da porque le copió su estilo. En este punto la disputa ya no era entre estos dos raperos sino también entre las discográficas que los representaban, las cuales incentivaban la enemistad para generar más ventas.

Tal vez esta rivalidad no habría tomado tintes tan violentos sin la influencia de los medios de comunicación norteamericanos que veladamente incentivaron la disputa, mencionándola a menudo y generando entre los fanáticos del hip hop una necesidad de escoger un lado. Para muchos fans la rivalidad entre costas fue una estrategia. Pero la exacerbación provocada por los medios no tuvo vuelta atrás y terminó cobrando la vida de los dos exponentes más importantes del género.

El 7 de septiembre de 1996, Tupac fue tiroteado desde un auto en movimiento en el semáforo de la intersección de dos calles de Las Vegas a donde había ido el artista junto a su equipo para ver pelear a Mike Tyson contra Bruce Seldon. Tupac y unos amigos habían frenado bajo la luz roja del semáforo, Tupac iba en el asiento del acompañante cuando un Cadillac color balanco con 4 hombres a bordo pasó por su lado disparando directamente hacia él. 2Pac fue llevado al hospital donde murió seis días después.

Entre los sospechosos del ataque se encontraba The Notorious Big y los miembros de Bad Boy Records, pero nunca se pudo comprobar si éstos estuvieron involucrados o no. Biggie negó estas alegaciones, y posteriormente estuvo involucrado en un accidente de tránsito en el que se quebró una pierna y por ello tuvo que usar un bastón hasta el último día de su vida. Seis meses después, The Notorious B.I.G también fue asesinado, de la misma manera que Tupac, en un semáforo en rojo, el 9 de marzo de 1997. La teoría siempre fue que el asesinato de Biggie fue en venganza del de 2Pac, algo que nunca se pudo comprobar.

Duane “Keffe D” Davis, que ahora tiene 60 años, era uno de los cuatro hombres en el Cadillac cuando Shakur y Knight fueron atacados en el tiroteo desde un vehículo. Las autoridades lo acusan de dar órdenes desde el asiento del pasajero delantero y de proporcionar el arma utilizada en el asesinato.