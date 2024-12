Yailin explota contra Anuel y lo expone en redes revelando chats subidos de tono

En una serie de publicaciones en sus historias de Instagram, Yailin no escatimó en palabras para expresar su frustración: “Mucha cadena y mucha vaina, ¿la manutención de tu hija para cuándo? Qué vergüenza”, señaló, añadiendo que su hija no ha podido viajar debido a la negativa de Anuel de firmar documentos esenciales. En otra historia, la artista escribió: “Mucha película, mucha cadena, el más gánster en las redes, y no mantiene a su hija. Eso no es de gánster”, declaraciones que rápidamente se viralizaron.

La controversia escaló aún más cuando Yailin reveló fragmentos de conversaciones privadas con Anuel, donde el puertorriqueño declaraba su amor por ella y su hija. En los mensajes, enviados presuntamente en noviembre, Anuel le escribió: “Te amo, Yai, doy la vida por ti y por mi hija” y “Perdón por asustarme y dejarte sola con Catta en el comienzo”. Estas palabras, contrastando con las acciones denunciadas por la artista, encendieron aún más el debate en redes sociales.

En una entrevista reciente con el programa Alofoke Radio Show, Yailin explicó por qué decidió hacer pública esta situación. Según la cantante, ya no podía guardar silencio sobre el incumplimiento de Anuel: “No paga la manutención, no hace nada. Esto no se puede dejar pasar. Si sigue así, se llevará a la corte”, declaró. Además, insinuó tener más evidencia que podría comprometer aún más al reguetonero si el conflicto no se resuelve: “Hay más mensajes y más fuertes”, advirtió.

En medio de esta disputa, Arcángel, otro peso pesado del género urbano, intervino para criticar a Anuel AA por su presunta irresponsabilidad como padre. En un mensaje contundente, el intérprete de “Amanece” señaló: “Paga pensión, cab*; sé buen padre antes de querer ser bandido. Ser atento y responsable con tus hijos, eso sí es de gánster”.

La relación entre Yailin y Anuel AA, que comenzó en 2022 y culminó con un matrimonio breve, ha sido objeto de numerosas polémicas. Aunque su unión terminó en 2023, ambos comparten la responsabilidad de criar a su hija Cattleya, nacida durante su tiempo juntos. Sin embargo, según la cantante, esa responsabilidad no ha sido compartida equitativamente.

En sus declaraciones, criticó el estilo de vida ostentoso de Anuel, señalando que mientras presume joyas y autos en redes sociales, ha descuidado sus deberes como padre. “Si compras prendas y autos y no eres responsable con tu hija desde hace un año, hay que publicarlo”, sentenció.

Hasta el momento, Anuel AA no ha emitido ninguna declaración pública sobre las acusaciones de Yailin. Sin embargo, la controversia llega en un momento delicado para el reguetonero, quien espera el nacimiento de una niña junto a su actual pareja, Laury Saavedra. Según fuentes cercanas, la bebé, que se llamará Emmaluna, nacerá en las próximas semanas, lo que agrega otra capa de complejidad a la situación.