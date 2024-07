¡Nicol G! Nicolás Maduro asegura en un mitín que Karol G le compuso una canción y la colombiana lo pone en su sitio

Venezuela se encuentra a las puertas de unos comicios electorales que buscan definir el futuro del país sudamericano entre la figura del actual presidente Nicolás Maduro quien aspira a un tercer mandato consecutivo y el representante de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia.

Si bien, muchos analistas consideran que las elecciones en Venezuela no arrojarán un resultado distinto al esperado, puesto que el poder electoral es abiertamente controlado por el chavismo, es un hecho que la popularidad de Maduro se encuentra en sus horas más bajas, debido a la situación sociopolítica que ha obligado a poco más de 20 millones de venezolanos a emigrar del país. Sin embargo, el hecho más notorio es que esta vez, la oposición en su mayoría, logró un consenso para ir unida en las elecciones bajo la figura de Edmundo González Urrutia, elegido luego que el régimen chavista vetada a la candidata María Corina Machado.

Es por ello que, a menos de 20 días para las elecciones, el presidente Nicolás Maduro en su afán por captar la atención de sus votantes más jóvenes, se presentó en un mitin asegurando que la cantante Karol G le había compuesto una canción para el cierre de su campaña presidencial.

"Karol G me mandó una canción para mi campaña. La vamos a estrenar en estos días, ya ensayé el baile", expresó Maduro a sus seguidores y remató diciendo: “Aquí me conocen como el gallo pinto, pero en el exterior me están diciendo Nícol G, no sé porqué".

Como era de esperarse las palabras del mandatario corrieron como pólvora en redes sociales y ocuparon titulares tanto en la prensa venezolana como internacional. Fue tanto el revuelo, que el equipo de la cantante colombiana se vio obligado a salir al paso y desmentir las palabras de Maduro afirmando categóricamente que no existe tal canción y que sus composiciones no han sido creadas con fines políticos.

“No son ciertas las aseveraciones de políticos o partidos políticos que han mencionado que Karol ha enviado canciones para campañas”, comentó uno de los voceros del equipo de la cantante en diálogo con el medio El Colombiano.

De hecho, los colaboradores de Karol G también hicieron énfasis en que la colombiana no ha entablado relaciones con el mandatario venezolano. “La música de Karol nunca ha sido usada con estos fines políticos o de tomar partidos en campañas”, comentó el equipo a NTN24, añadiendo que “obviamente no es verdad” que se vaya a lanzar dicha canción en los próximos días.

Pero esta no es la primera vez que Nicolás Maduro menciona a Karol G en sus discursos políticos. El pasado 29 de junio, durante un evento en Puerto La Cruz, Maduro y el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, bailaron al ritmo de la canción Amargura de la artista colombiana frente a una concentración de simpatizantes. En dicha ocasión, el presidente mostró una coreografía improvisada con la música de Karol G de fondo.

El mandatario comparó su apodo con el de la cantante después de los conciertos que Karol G realizó en abril en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas. Durante estos eventos, la artista logró conectar profundamente con su audiencia, algo que Maduro intentó emular en sus discursos posteriores. “Ahora me llaman ‘Nicol G’, por Karol G”, comentó el presidente durante una transmisión por televisión, en un intento de generar simpatía y humor con el público.