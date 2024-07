Video | La verdad detrás del video viral de la mujer que carga a su novio borracho con todo y bicicleta

En redes sociales se popularizó un video en el que una pareja de jóvenes novios aparentemente están discutiendo en la calle mientras el hombre, quien se ve en estado de ebriedad, lucha por sostenerse en pie aferrándose a un poste.

Mientras tanto, una persona los graba desde lo alto de una casa pasando la pequeña calle en la que ellos están. De repente, la joven novia deja una lata de cerveza en el piso y toma a su novio por el brazo derecho mientras hace fuerza y logra subirlo a su hombro izquierdo, lo carga y antes de avanzar agarra con la otra mano la bicicleta que estaba junto a ellos dos, en la que aparentemente se estaban movilizando. Luego, emprende el camino cargando el cuerpo ebrio del joven por un lado y equilibrando el peso con una bicicleta en el otro lado.

El video fue compartido en redes sociales, en los que en su gran mayoría los cibernautas resaltaron la tremenda fuerza de la chica desconocida. Sin embargo, también hubo quienes comentaron que se trata de una imagen precisa que refleja una tremenda falta de amor propio por parte de la mujer.

“Qué nena tan pro. Toma pola, es súper fuerte y se preocupa por su amorcito. Ojalá ese muchacho la sepa valorar”; “A uno no lo han querido nunca”; “No te conformes con menos, que no te engañen”; “Qué vergüenza me da como mujer que se llegue al punto de normalizar la denigración propia por atender a una persona en semejante estado tan deplorable”; “Nadie lo obligó a tomar hasta quedar como un muñeco inservible y ahora tiene que venir la novia a hacerse cargo de él”; “Mujeres, soy hombre y solo les puedo decir que se amen mucho para que no se permitan a ustedes mismas hacer esto por un man”, fueron algunos comentarios de los usuarios de redes sociales.

El video se hizo tan popular en las redes que algunas personas empezaron a cuestionar la veracidad del incidente, por lo que se inicio una exhaustiva investigación que dejó al descubierto que la grabación fue publicada originalmente en la cuenta de Instagram @apendeja2humor. Una página que tiene más de 242 millones de seguidores y es administrada por una pareja de creadores de contenido conocida por sus situaciones jocosas y videos virales.

Angélica Ortegón y su pareja sentimental son los creadores y la mente detrás de los videos que se publican en este sitio. Con su creatividad, la pareja ha construido una audiencia masiva a través de sus videos humorísticos y situaciones actuadas.

Eso quiere decir que, en este caso, el video de la mujer cargando a su novio y la bicicleta fue uno de los muchos sketches que han publicado. No fue una situación que se dio en medio de la casualidad y realidad de la vida.