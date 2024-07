Video | Perro enciende estufa eléctrica por accidente y provoca monumental incendio en casa de sus dueños

Los desafortunados hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en Colorado Springs, Estados Unidos, en la que los duelos del hogar dormían mientras su mascota, un perro, intentó alcanzar una caja de comida que estaba en la encimera de la cocina.

El can subió sus patas delanteras al lugar y sin lograr bajar la caja la movió a una zona en la que el peso de esta activó accidentalmente la vitrocerámica en cuestión de segundos llenando de humo la cocina.

El peligroso incidente se desencadenó y las llamas del fuego se avivaron con elementos de plástico, madera y cartón que había en el sitio.

Por fortuna, la casa estaba equipara con sensores de temperatura que al detectar el aumento anómalo de esta activaron la alarma del asistente digital de la casa.

El sonido despertó a los dueños de la propiedad, quienes estaban en desconcierto tras lo ocurrido en la cocina. De inmediato lograron socavar un poco las llamas y llamar a los bomberos, quienes al llegar encontraron la zona con múltiples pérdidas, pero brindaron apoyo a la familia.

“La instalación de estos sensores fue clave para evitar una tragedia mayor”, señaló un portavoz del departamento, a su vez, el departamento de Bomberos explicó a USA Today que, aunque el fuego fue mitigado a tiempo, la casa ha quedado inhabilitada hasta nuevo aviso.

“Esas alarmas demoraron 3 años en prenderse... aaah pero no se ponga uno a hacer arepas pa que empiece la bendita alarma con aquel escándalo y en 30 segundos hasta los bomberos ya tendría afuera”; “Dios mío, solo quiero saber si el perrito está bien”; “Y si no hubiera sido un perrito si no un niño el que prende la estufa? ¿De quién es la culpa no creen que de los adultos?”; “Yo tengo gatos y cierro el gas al salir… el sentido común a veces se va de vacaciones en algunos…”, fueron algunos comentarios en redes sociales.