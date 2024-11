La niña genio de 12 años con un IQ superior a Albert Einstein que es ingeniera en Matemáticas y Sistemas

Esta joven mexicana no solo destaca por su extraordinario coeficiente intelectual de 162, superior al de figuras como Albert Einstein o Stephen Hawking, sino también por su inspiradora historia de superación. Desde su infancia, ha desafiado los estereotipos, enfrentado retos personales y conquistado logros que la ubican como una de las mentes más brillantes de su generación.

Adhara fue diagnosticada con el Síndrome de Asperger, una condición dentro del espectro autista que afectó su interacción social desde temprana edad. En la escuela, su capacidad para resolver tareas y exámenes de forma rápida la convirtió en blanco de burlas. “En la escuela me hacían mucho bullying. Me decían rara por acabar la tarea muy rápido y luego me decían robot”, recuerda Adhara.

El rechazo y la incomprensión llevaron a su madre, Nayeli Sánchez, a tomar una decisión crucial: inscribirla en el Centro de Atención al Talento (CEDAT), una institución especializada en niños con capacidades sobresalientes. Allí, Adhara encontró un entorno que valoraba su talento y le permitió avanzar rápidamente en su educación.

La trayectoria educativa de Adhara es impresionante. A los 5 años ya había terminado la primaria, y a los 6, la secundaria. A los 11 años, completó dos carreras universitarias: Ingeniería en Matemáticas e Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica de México. Actualmente, cursa un posgrado en daños estructurales, consolidándose como una joven prodigio.

“Soy ingeniera en matemáticas y en sistemas y tengo un posgrado en daños estructurales. Me llamaban la niña genio, pero yo solo quiero ser astronauta”, afirma con humildad.

El reconocimiento no tardó en llegar. En 2019, la revista Forbes incluyó a Adhara en su lista de las 100 mujeres más poderosas de México, destacando su talento, disciplina y pasión por la ciencia.

Desde muy pequeña, Adhara ha sentido fascinación por el universo. Inspirada por los agujeros negros y las estrellas, su mayor sueño es trabajar en la NASA y pisar la Luna. Para acercarse a ese objetivo, participa activamente en conferencias organizadas por la Agencia Espacial Mexicana, donde comparte su historia y motiva a otros jóvenes.

“Desde muy pequeña he querido pisar la Luna. Creo que nada me puede detener. Si quieres ser astronauta o científico, lo vas a lograr. No dejes que nadie aplaste tu sueño”, es su mensaje para otros niños.

Aunque su vida está marcada por el estudio y la ciencia, Adhara sigue disfrutando de actividades propias de su edad. Le encanta bailar, jugar fútbol y ver películas, siendo Interestelar su favorita. También es una ávida lectora de libros sobre física y astronomía.

“Los maestros deberían entender qué es el autismo y aprender a tratarlo en las aulas. Muchas veces me sentí como una niña problema porque me dormía en clase. Ellos creían que hacía trampa o simplemente me ignoraban”, resalta la menor sobre su condición.