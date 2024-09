Video | Niña se robó un perro husky y en su lugar dejó un peluche de la misma raza

En una divertida y encantadora travesura, Olivia Myers, una niña de 7 años de Gloucester, Massachusetts, ha captado la atención de las redes sociales con su ingeniosa y afectuosa "broma". La pequeña fue sorprendida por la cámara de seguridad de su vecina, Amanda Sullivan, mientras "robaba" al perro de la familia y lo reemplazaba por un muñeco de peluche.

La historia comienza con la entrañable amistad entre Olivia y Gunnar, un husky siberiano de 11 años, que ha florecido desde que se conocieron hace dos años. Esta relación, observada con cariño por Amanda, ha sido fuente de muchas risas y bromas, especialmente en lo que respecta al cariño que Olivia muestra hacia el perro.

Te puede interesar: ¡Qué susto! Youtuber IShowSpeed se compra un perro robot con lanzallamas y termina atacándolo

Te puede interesar: ¡Terrible! Adulto mayor fallece al intentar salvar a su perro de un ataque de abejas

Olivia había mencionado anteriormente en tono de broma que "robaría" a Gunnar y lo sustituiría por un peluche, pero Amanda lo había tomado como una simple ocurrencia infantil. Sin embargo, la realidad superó a la ficción cuando Olivia decidió llevar a cabo su plan.

El momento fue captado en un video de seguridad que muestra a Olivia infiltrándose en el patio trasero de Amanda. Con gran astucia, la niña llama a Gunnar, lo lleva fuera y coloca un perro de peluche en su lugar.

La dueña del perro, al ver la notificación de movimiento en su teléfono, observó la escena con una mezcla de diversión y asombro: "Cuando vi lo que estaba sucediendo, decidí dejar que la situación siguiera su curso", comentó Amanda a The New York Post. "Me estaba riendo en casa, y creo que Gunnar lo escuchó, lo que explica por qué no quería irse."

Aunque el acto podría parecer un poco travieso, Amanda no estaba preocupada en absoluto. "Podía ver todo lo que estaba pasando y, como juegan juntos tan a menudo, sabía que estarían bien", explicó. Finalmente, salió a buscar a ambos, descubriendo que Olivia había regresado a su casa con Gunnar.

El video muestra a Olivia con confianza cambiando el collar de Gunnar, que decía “Mama's Boy”, por uno que ella había hecho que decía “Olivia's Boy”. Luego, dejó el peluche en el suelo, esperando que nadie notara la diferencia. El can, tras observar a la niña, decidió seguirla a su casa, deteniéndose ocasionalmente para mirar hacia la casa de su dueña en busca de una señal.

Amanda, aunque sorprendida, encontró el acto de Olivia más encantador que preocupante. “No puedo decir que se le pueda llamar 'robo' cuando él va voluntariamente”, se rinde Sullivan entre risas.

Curiosamente, Olivia ya tiene un perro propio, un bulldog inglés de 6 años llamado Lincoln, pero su corazón tiene espacio para más amigos peludos. La relación entre Olivia y Gunnar ha sido un ejemplo perfecto de la conexión especial que puede formarse entre los niños y los animales.