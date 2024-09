¡Qué susto! Youtuber IShowSpeed se compra un perro robot con lanzallamas y termina atacándolo

Durante una reciente transmisión, Speed se encontró en medio de un inesperado incidente cuando su nuevo perro robot, un dispositivo de alta tecnología equipado con la capacidad de lanzar llamas, se salió de control.

Este perro robot no es cualquier juguete. Adquirido en septiembre tras una primera experiencia con un modelo anterior, esta versión más avanzada costó el doble del precio inicial, alcanzando una suma considerable de 100,000 euros. Fabricado en China, este dispositivo no solo obedece órdenes complejas, sino que también puede disparar llamaradas, lo que añade un elemento de peligro a las transmisiones de IShowSpeed.

¿Por qué lo atacó su perro lanzallamas?

En su última transmisión en vivo, IShowSpeed decidió poner a prueba las habilidades de su nuevo "compañero" ante sus seguidores. Consciente del riesgo, el streamer tomó medidas de seguridad, contando con un equipo de bomberos y vistiendo ropa resistente al fuego, advirtiendo a su audiencia sobre el potencial peligro que implicaba la demostración: "Este robot ha sido probado únicamente en entornos controlados al aire libre, pero vamos a ver cómo responde en una situación real", señaló.

Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado. Al intentar hacer que el perro robot ladrara, el dispositivo, en lugar de seguir la orden, lanzó una potente llamarada que alcanzó los pantalones de Speed, prendiéndolos fuego. En un momento de alta tensión, el streamer reaccionó rápidamente, saltando a la piscina cercana para extinguir las llamas, mientras el equipo de bomberos se aseguraba de que no hubiera daños mayores.

El incidente, aunque alarmante, no dejó heridos, pero demostró lo impredecible que puede ser la tecnología, incluso en manos experimentadas: "No me esperaba que el perro hiciera eso, pensé que lo tenía todo bajo control", comentó IShowSpeed más tarde en el stream, visiblemente sacudido por la experiencia.

El video del accidente se ha difundido rápidamente por las redes, generando un sinfín de reacciones y memes, consolidando una vez más la reputación de IShowSpeed como un creador de contenido dispuesto a llevar sus transmisiones al límite, aunque a veces con resultados peligrosos.