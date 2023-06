'No elegí esta vida' | Kendall Jenner dice que no se siente como una Kardashian

Kendall Jenner ha revelado que "no se siente como una Kardashian" y admite que, aunque nació en el centro de atención de todos, reveló sentirse fuera de lugar en su familia.

En su artículo para la portada de ‘The WallStreet Journal Magazine’ la joven de 27 años habló con franqueza sobre su vida en el centro de atención desde los 11 años, cuando protagonizó por primera vez un episodio de Keeping Up With The Kardashians en E!

Explicó que pasar su infancia como una estrella de reality había sido difícil para ella y finalmente dijo: "Nací en esta vida, pero no elegí esta vida".

Kendall continuó compartiendo que cree que algunas de sus hermanas, Kim Kardashian en particular, fueron "construidas" para una vida de fama y ser perseguidas por paparazzi, pero ella no cree que lo estuviera y se ha sentido "fuera de lugar" en su familia por eso.

También confesó que, aunque es cercana a sus hermanas, se siente menos como una Kardashian y más como una Jenner, y agregó que se parece más a su padre, Caitlyn Jenner. “Obviamente entiendo que caigo bajo el paraguas de las hermanas Kardashian. Es extraño para mí... porque soy como mi padre en muchos aspectos. Soy como Jenner, en mi opinión”, señaló.

A pesar de ser la modelo mejor pagada del mundo, Kendall siempre ha llevado una vida lejos de la polémica, pero se ha adaptado a vivir en un ambiente diferente al que la define.

Eso sí, antes ha dado a conocer que, con el tiempo, ha conseguido encontrar muchas maneras de lidiar con la presión de la fama y la ansiedad: ir a terapia, escribir diarios, hacer ejercicio, tomar baños de sonido y asegurarse de quedar de forma regular con familiares, como su hermana Kylie, y amistades, como la también modelo Hailey Bieber.