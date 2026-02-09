Prepárate para emocionarte: TVN lanza doble estreno con “Valentina” y “Una luz de esperanza” este 25 de febrero

Prepárate para ese momento del día en el que todo se detiene, el café, el descanso, el respiro después del almuerzo; porque las tardes de TVN se renuevan con dos producciones que no solo te atraparán, sino que también tocarán fibras profundas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las tardes están a punto de cambiar para siempre. Este 25 de febrero, TVN enciende la emoción con un evento televisivo que promete conquistar corazones desde el primer minuto: un doble estreno que llenará la pantalla de historias poderosas, personajes inolvidables y emociones que no pasarán desapercibidas.

Prepárate para hacer una pausa en tu rutina, acomodarte en tu lugar favorito y dejarte llevar por dos producciones que llegan para marcar conversación. Porque cuando las historias conectan con el alma, no solo se ven… se sienten.

A partir de esa fecha, las tardes de TVN tendrán una nueva cita obligada: “Valentina” a las 2:30 p.m. y “Una luz de esperanza” a las 3:30 p.m. Dos novelas, dos universos distintos, pero una misma promesa: atraparte desde el primer capítulo.

“Valentina”: la historia que viene a romper los prejuicios del autismo

El amor no tiene reglas, la vida tampoco. Y Valentina Kumar es la prueba de ello.

“Valentina”, que se estrena a las 2:30 p.m., no es solo una novela; es una historia valiente que viene a romper los prejuicios del autismo y a recordarnos que la diferencia no es un límite, sino una forma extraordinaria de ver el mundo.

Valentina es una joven dentro del espectro autista con una mente brillante para la tecnología. Su lógica es impecable, su percepción es única y su corazón es mucho más fuerte de lo que muchos imaginan. Sin embargo, su vida da un giro inesperado tras la pérdida de su madre adoptiva, obligándola a enfrentarse a una realidad que no siempre está preparada para comprenderla.

En un entorno lleno de desafíos, miradas equivocadas y descubrimientos, Valentina iniciará un viaje profundamente humano donde aprenderá que la independencia se construye paso a paso y que el amor puede aparecer en los lugares más inesperados.

Su historia no solo emociona; también invita a reflexionar. Nos reta a cuestionar nuestras propias ideas, a mirar con más empatía y a entender que cada persona tiene su propio ritmo, sus propias reglas y una manera única de amar.

“Valentina” es inspiración, sensibilidad y fortaleza. Una protagonista distinta que llega para demostrar que el corazón no entiende de etiquetas.

“Una luz de esperanza”: cuando el destino separa… pero el amor insiste

La emoción continúa a las 3:30 p.m. con una historia que promete mantener a la audiencia al filo del asiento.

“Una luz de esperanza” es el retrato de una vida marcada por la injusticia, los secretos y las segundas oportunidades. Es, en esencia, la historia de una niña separada de su familia y un padre que regresa como justiciero, dispuesto a enfrentarlo todo.

Ipek lo perdió todo en un instante: su esposo fue enviado a prisión y, tras un parto prematuro, creyó haber perdido también a su bebé. Con el corazón roto, aprendió a sobrevivir sin imaginar que su hija seguía viva.

La pequeña Bahar fue criada por otra familia que la amó como propia, creciendo sin conocer la verdad sobre su origen. Pero el destino, caprichoso e inevitable, comienza a tejer el reencuentro más inesperado cuando madre e hija vuelven a cruzarse sin saber quiénes son realmente.

Mientras tanto, Omer regresa años después convertido en un hombre poderoso y decidido a cobrar venganza. El amor que alguna vez lo definió ahora lucha contra el odio que lo consume.

¿Qué será más fuerte: el rencor o los lazos de sangre?

¿Puede el amor encontrar el camino de regreso después de tanto dolor?

Esta es una historia sobre obstáculos, heridas que buscan sanar y la esperanza de volver a ser familia.

Dos historias, una tarde que no te puedes perder

Este 25 de febrero, TVN no solo estrena novelas, estrena emociones que te acompañarán cada día. Este doble estreno está pensado para quienes creen en las historias que dejan huella, en personajes que se sienten reales y en tramas que nos recuerdan la fuerza del amor, la resiliencia y la empatía.

Porque algunas historias nos hacen soñar…

otras nos invitan a mirar el mundo distinto…

y hay aquellas que simplemente no podemos dejar de ver.

Toma nota:

✨ Gran doble estreno — 25 de febrero

📺 Valentina — 2:30 p.m.

📺 Una luz de esperanza — 3:30 p.m.

👉 Solo por las tardes de TVN.

Haz de tus tardes un momento especial y déjate envolver por relatos que prometen emocionarte, sorprenderte y acompañarte capítulo a capítulo.

Este febrero, la pantalla se llena de sentimientos, valentía y segundas oportunidades.

Y tú… ¿ya estás listo para enamorarte de estas historias?