Nuria Marín da el 'sí, quiero' y lleva el Royal Salseo hasta su boda

En los últimos años, Nuria Marín ha fortalecido su presencia en las plataformas digitales, donde aborda temas relacionados con celebridades, actualidad del espectáculo y casas reales, especialmente a través de su contenido Royal Salseo.

La periodista y presentadora española Nuria Marín pasó por el altar y se convirtió en una mujer casada tras celebrar su boda con el guionista Juanlu de Paolis, con quien mantenía una relación sentimental desde hace 25 años.

La comunicadora compartió la noticia este viernes a través de sus redes sociales, donde publicó un carrusel de fotografías para mostrar algunos detalles de la celebración, su vestido de novia y el anillo que recibió de su ahora esposo.

"Pues ya está, caris! Ya soy una mujer casada!", escribió Marín al anunciar la noticia a sus seguidores.

La presentadora también aprovechó la publicación para comentar, con el humor que caracteriza sus intervenciones en redes sociales, algunos detalles de su atuendo. Incluso bromeó sobre el vestido que eligió para la ocasión.

"No es por nada, pero el vestido me queda que lo flipas. Y creo que lo puedo usar más veces, ¿no? Aunque no sé en qué ocasión…", comentó.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el bolígrafo que utilizó para firmar los documentos matrimoniales. "Sí, he firmado con un boli de Hello Kitty. No me juzguéis, que me haya casado no significa que deje de tener 12 años mentales", agregó.

Marín también mostró el anillo familiar que recibió como regalo de Juanlu y bromeó al compararse con Georgina Rodríguez: "Creyéndome Georgina con el anillo familiar que me ha regalado Juanlu".

Un vestido con sello real

Otro detalle que no pasó desapercibido fue la elección del vestido de novia. La periodista reveló que el diseño también lo tiene Kate Middleton, princesa de Gales, una referencia que relacionó con su afición por los temas de la realeza y el contenido que desarrolla en su espacio digital Royal Salseo.

"¿Os sonaba el vestido? ¡Exacto! Kate Middleton también lo tiene. El Royal Salseo se nota, se siente, siempre está presente", escribió.

Puedes leer: ¡Suena a boda! Arian Abadi se compromete con Ida María Obediente

La celebración se desarrolló en un ambiente íntimo, rodeada de su círculo más cercano. Marín también agradeció al fotógrafo encargado de inmortalizar el momento [Daniel Manzano] y reconoció, entre risas, que todavía no consigue posar sin sonreír.

Una historia de amor de 25 años

Nuria Marín es una periodista, presentadora de televisión y creadora de contenido española, reconocida por su trabajo en programas de entretenimiento y crónica social como Cazamariposas, Sálvame y Socialité.

En los últimos años ha fortalecido su presencia en las plataformas digitales, donde aborda temas relacionados con celebridades, actualidad del espectáculo y casas reales, especialmente a través de su contenido Royal Salseo.

Por su parte, Juanlu de Paolis es guionista y ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito de la televisión española.

La boda marca un nuevo capítulo para la pareja, que después de un cuarto de siglo de noviazgo decidió formalizar su relación. Una celebración que Marín quiso compartir con sus seguidores sin perder el sentido del humor que la caracteriza.