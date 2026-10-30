¡Suena a boda! Arian Abadi se compromete con Ida María Obediente

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes celebraron la noticia y les hicieron llegar felicitaciones por esta nueva etapa de su relación.

Ciudad de Panamá, Panamá/El actor y cantante panameño Arian Abadi sorprendió a sus seguidores al anunciar que se comprometió con su novia, la también artista Ida María Obediente, a quien le propuso matrimonio en un romántico escenario frente al mar.

La noticia se conoció este viernes 30 de octubre, luego de que ambos compartieran en sus respectivas cuentas de Instagram un video que muestra el romántico momento en que Abadi le pide matrimonio a su pareja.

En las imágenes se observa a la pareja caminando por la orilla del mar, mientras las olas llegan hasta sus piernas y mojan ligeramente sus elegantes atuendos de playa.

En medio del escenario, Arian se detiene, se arrodilla y saca una pequeña caja con el anillo de compromiso para hacerle la esperada pregunta.

La reacción de Ida María fue de sorpresa. La artista se llevó las manos al rostro al descubrir lo que estaba sucediendo y, tras aceptar la propuesta, permitió que su pareja le colocara el anillo. El momento terminó con un abrazo entre ambos y una caminata juntos a orillas del mar.

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes celebraron la noticia y les hicieron llegar felicitaciones por esta nueva etapa de su relación.

Arian Abadi es uno de los artistas panameños que ha desarrollado una carrera entre la música, la actuación y el teatro musical. Ha participado en producciones como Grease, Mamma Mia!, Rock of Ages y Pretty Woman.

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En el cine, protagonizó la película panameña Operación Causa Justa, papel por el que fue preseleccionado en los Premios Platino de 2020. También ha impulsado su carrera musical con producciones propias y colaboraciones.

Por su parte, Ida María Obediente es una artista vinculada al teatro musical. En 2022 compartió escenario con Arian en la producción panameña de On Your Feet!, inspirada en la historia de Gloria y Emilio Estefan. En esta puesta en escena, ella interpretó a Gloria Estefan, mientras Abadi dio vida a Emilio Estefan.

La pareja, que además de compartir su vida sentimental ha coincidido en el ámbito artístico, inicia ahora una nueva etapa tras anunciar su compromiso.