Omar Alfanno está listo para su próximo concierto en Panamá

El cantautor panameño, Omar Alfanno, dio la buena noticia que ha sido elegido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), como embajador en Panamá, para desarrollar una gala musical en vivo que tendrá lugar en el Club Unión el próximo jueves 17 de agosto.

"Los niños necesitan que tú les des ese apoyo, que muchas veces no lo encuentran en sus casas, económico, comida, psicológico, amor de familia. Hay veces que los padres están y no están", manifestó el maestro Alfano durante entrevista en Noticias AM.

La gala de UNICEF denominada “Stars for children” permitirá recaudar fondos para los programas en Panamá, que buscan garantizar el acceso y mejorar la calidad de la educación, proteger a toda la infancia y adolescencia de todo tipo de violencia a través de servicios sociales accesibles y locales que lleguen directamente a las familias más vulnerables.

En esta gala también estará el cantautor cubano Amaury Gutiérrez y con el show principal, Omar Alfanno junto a la orquesta Sociedad Anónima. Además, los asistentes podrán disfrutar de un delicioso menú de degustación con variedad de opciones elaborado por el chef Ejecutivo del Club Unión, Máximo Pabón.

"Para mí significa una responsabilidad muy grande y también esa oportunidad de que Unicef me haya tomado en cuenta al ser una organización mundial que tiene un prestigio enorme. (...) Regresamos de Estados Unidos y del mundo para aportar a Panamá", expresó el cantautor panameño.