Organización Miss Panamá renuncia al Miss Universo por falta de dinero e irregularidades

De una sola pieza quedaron los missiólogos panameños, luego que la empresa Miss Panamá Inc., confirmara su renuncia al Miss Universo, dejando en incertidumbre el futuro de las representantes panameñas en el certamen mundial de belleza. En un comunicado publicado a través de sus redes sociales, la organización aseguró que en los últimos dos años se han presentado irregularidades como la falta de transparencia y la "selectividad" de privilegios a directores y competidoras sin igualdad de condiciones, situación que los llevó a tomar esta difícil decisión.

La empresa, dueña de los derechos de franquicia y encargada de organizar el Certamen Nacional de la Belleza, Miss Panamá, agradeció la oportunidad de darle voz a la mujer panameña a través de la mayor plataforma de competición internacional sobre belleza, liderazgo y activismo social.

"Lamentablemente no contamos con el tiempo necesario para obtener la aprobación de derechos de franquicia en el momento preciso, lo que nos impidió captar los patrocinadores necesarios para cubrir los elevados costos asociados con la producción y preparación de nuestras representantes", explicaron.

La organización además alega que durante todo este tiempo se han dado una serie de irregularidades que hacen imposible poder competir en igualdad de condiciones.

"Como empresa comprometida y sólida, la Organización Miss Universo Panamá y Miss Panamá, no puede comprometerse en situaciones que contradigan nuestros principios. Buscamos competir en igualdad de condiciones con otros países y exigimos que la información sea transparente para todos”.

"Nos hemos enfrentado a situaciones donde el público tenía conocimiento de directrices y cambios antes que nosotros, las franquicias. Entendemos la naturaleza mediática de elegir a una ganadora entre más de 80 mujeres, pero esta situación se complica cuando se otorgan privilegios a directores y equipos de trabajo durante la concentración, sin nuestro conocimiento como organización”.

Concluyeron su comunicado agradeciendo a todos los fanáticos y seguidores del Miss Panamá y destacaron el orgullo de haber logrado realizar cambios significativos en el concurso de belleza.

"La Organización Miss Panamá se ha destacado por incluir a todas las mujeres que desean ser escuchadas, capaces de cambiar sus vidas y las de los demás. Estamos orgullosos de haber logrado cambios significativos en cada una de las participantes que han pasado por nuestra organización.

El anuncio provocó todo un debate en redes sociales, entre quienes apoyaban la decisión de la organización de renunciar al Miss Universo pues consideran que el concurso se ha desvirtuado por completo y quienes se preguntaban por el futuro de las representantes panameñas.

"Pero otras personas se encargarán de nuestra Miss Panamá? o Panamá no tendrá quien?"; "Panamá no debería mandar a ninguna chica más al MU eso es puro circo ya"; Panamá pierde su tiempo y dinero. Deberían de dejar de enviar candidatas panameñas, y por eso se siente que muchos países ya no participan", son solo algunos de los comentarios que se leen en la publicación del perfil de la empresa.

Quien también reaccionó fue Natasha Vargas, la representante de Panamá en la edición 72 del Miss Universo que este año se realizó en El Salvador. Pese a que Vargas fue una de las concursantes más destacadas por los fanáticos y la prensa internacional, no logró pasar de la ronda preliminar.

"Gracias por su arduo trabajo, dedicación y honestidad ❤️ no me pudo tocar mejor equipo de trabajo y estoy muy orgullosa de cada uno de ustedes! Por mi parte mi compromiso con todo un país seguirá, no solo por un año, será por siempre! Aquí seguimos 💪🏼🇵🇦 Los amo🤍".

Sobre la participación de Natasha Vargas con la organización del Miss Universo, la empresa señaló que la actual Miss Panamá ya cumplió con todos sus compromisos, por lo que la renuncia no afecta el status de nuestra representante.

“Nuestro compromiso con la integridad, la equidad y la transparencia seguirá guiando nuestros pasos en futuros proyectos. Con la frente en alto, cerramos este capítulo, agradeciendo a cada persona que fue parte de esta travesía”.