Fin a la pareja de cine: Tim Burton y Monica Bellucci se separan

Burton y Bellucci iniciaron entonces una relación, que incluyó también una colaboración artística en la película "Beetlejuice Beetlejuice", presentada en la Mostra de Venecia en 2024.

París, Francia/La pareja de estrellas formada por el director estadounidense Tim Burton y la actriz italiana Monica Bellucci anunciaron su separación el viernes en un comunicado transmitido a AFP.

"Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton decidieron separarse", afirmaron las dos estrellas en un comunicado común.

El director de "El joven manos de tijera" y de "La leyenda del jinete sin cabeza", y la actriz de "Misión Cleopatra" e "Irreversible" se conocieron en el festival Lumière en Lyon, en el este de Francia, en octubre 2022, cuando la intérprete entregó al cineasta un galardón por toda su carrera.

Burton y Bellucci iniciaron entonces una relación, que incluyó también una colaboración artística en la película "Beetlejuice Beetlejuice", presentada en la Mostra de Venecia en 2024.

Puedes leer: Shakira revela su lado más íntimo, nuevos proyectos y el legado que deja a sus hijos

En esta comedia de terror, secuela de un anterior filme realizado por Burton en 1988, Bellucci encarna a Delores, una criatura maléfica con aires de Frankenstein determinada a vengarse de su exmarido Beetlejuice (Michael Keaton).

"Beetlejuice Beetlejuice" fue un gran éxito en Norteamérica, donde recaudó cerca de 300 millones de dólares.

La pareja fue vista en julio en el festival de cine de Giffoni, en el sur de Italia, donde el director de 67 años presentó la segunda temporada de la serie de Netflix "Miércoles", de la que es productor.

Burton es productor de la serie y director de alguno de los episodios de esta saga inspirada en el universo de la familia Addams, el mayor éxito hasta ahora de una serie en inglés en la plataforma, y la segunda más vista después de la primera temporada de "El juego del calamar".

Anteriormente, el director mantuvo una larga relación con la actriz británica Helena Bonham Carter, de la que se separó en 2014 y con la que tiene dos hijos.

Bellucci, de 60 años, estuvo casada durante 14 años con el actor francés Vincent Cassel, con quien tiene dos hijas.