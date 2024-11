Presidente Mulino 'dolido' por la expulsión de Italy Mora del Miss Universo ¡Qué vaina!

El presidente de la república José Raúl Mulino fue sorprendido con una pregunta inesperada durante su conferencia matinal de todos los jueves. En medio de sus anuncios sobre las reformas a la Caja de Seguro Social, la migración, el decomiso de monedas falsas y la situación climatológica que azota al país, Mulino fue cuestionado por la expulsión de la destituida Miss Panamá Italy Mora, del Miss Universo, una noticia que durante semanas ha sido la comidilla de las redes sociales. Impactado por la pregunta del colega Richard Barrera de Mi Diario, Mulino atinó a decir que lo sucedido con la panameña le había dolido.

"¿Qué puedo decirle? Es una compañera, una connacional nuestra. Me duele lo que le sucedió pero hasta ahí, no puedo hacer más nada, no puedo meterme en eso", declaró el mandatario, subrayando que la situación queda fuera de su alcance debido a que la participación en Miss Universo está bajo la administración de una franquicia privada.

"Entiendo que es una empresa privada que maneja esta franquicia, concesión, no sé cómo se llama esto. Y bueno, le aplicaron, dicen que un reglamento, y nos quedamos sin miss", puntualizó el presidente con una sonrisa nerviosa y un tanto ruborizado ante la inusual pregunta.

La controversia con Italy Mora comenzó el pasado 1 de noviembre cuando la organización Miss Universo anunció en un comunicado el retiro de la Miss Panamá alegando motivos "disciplinarios" sin dar mayores detalles. Aquello desató un tsunami de rumores, desde que la panameña le había pegado a la Miss República Dominicana, hasta que la encontraron con el novio en una habitación que no era la suya. Sin embargo, después de las declaraciones de Italy revelando que la organización Señorita Panamá no se hizo cargo de los costos de su preparación y que todo había salido de su bolsillo y el de su novio, y el posterior descargo de la madre de Cesar Anel Rodríguez apoyando a su hijo, los verdaderos motivos parecen apuntar a un conflicto entre el director de la franquicia nacional, y la beldad panameña, la cual terminó ya no solo con su expulsión del certamen de belleza más importante del mundo, sino también con su destitución como Señorita Panamá.

“Desmentimos categóricamente cualquier versión que busque confundir a la opinión pública sobre los motivos de esta decisión. Antes de comunicar la descalificación, se realizaron todas las verificaciones pertinentes para garantizar la claridad y transparencia en el proceso”, anunció la organización en un comunicado, solo unos días después de las declaraciones de Mora. Como era de esperarse, la noticia fue un duro golpe para los seguidores del concurso, quienes tenían la esperanza de verla en el top 10 del Miss Universo, tomando en cuenta que la panameña se perfilaba como una de las favoritas a la corona.

Los conflictos y problemas de dinero han sido un secreto a voces desde hace años y varias han sido las reinas de belleza que en su momento han hecho público los problemas que tuvieron para representar a Panamá. Sin embargo, lo sucedido con Italy Mora ha avivado la polémica y ha sacado a luz escandalosos secretos.

Las últimas declaraciones de César Anel Rodríguez, quien se encuentra en México trabajando directamente con la organización del Miss Universo, no han hecho más que echarle leña al fuego: "Tendría que hablarte de cosas muy personales, de una chica de 19 años, que no terminó la secundaria, creo que llego hasta 4to año, no trabaja, puede decir abiertamente que ella entregó 100k. De donde salió ese dinero? Cómo tú obtienes esa cantidad de dinero porque tú no trabajas, eres modelo, pero no te da para vivir recoger 100 mil dólares", dijo Rodríguez a la periodista Mónica "Lola" Díaz desde México.