¿Problemas con el sueño? Esta es la fruta que te hará dormir en paz y tranquilidad

cada vez más personas experimentan problemas para conciliar el sueño o padecen algún trastorno del sueño, una tendencia que estudios recientes vinculan a una variedad de factores, desde el estilo de vida hasta el uso intensivo de dispositivos electrónicos.

Un estudio de 2022 publicado en la revista The Lancet mostró que la pandemia empeoró los problemas de sueño en un 30% de la población global. En particular, un 60% de las personas que contrajeron COVID-19 reportaron haber tenido dificultades para dormir debido a síntomas persistentes, conocidos como “Covid prolongado”. Otro estudio publicado en Nature and Science of Sleep encontró que los adultos que dormían menos de seis horas por noche tenían un 50% más de probabilidades de desarrollar enfermedades metabólicas, condiciones que también pueden agravar los problemas de sueño.

La falta de sueño afecta a nuestra memoria, dificulta nuestra toma de decisiones y la resolución de problemas. Asimismo, altera nuestro estado de ánimo, generándonos irritabilidad y somnolencia. Además, tiene múltiples riesgos a largo plazo, entre los que destacan: la tendencia a la diabetes y la obesidad, a estados de depresión y ansiedad, aumento del riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, alteración del sistema inmune o dolor crónico.

Tras estos alarmantes descubrimientos, una fruta cítrica ha surgido como remedio natural para conciliar el sueño y se trata nada más y nada menos que del kiwi.

Investigaciones recientes sugieren que comer kiwi antes de acostarse puede mejorar tanto la facilidad para conciliar el sueño como la calidad general del descanso. Esto se debe a sus nutrientes específicos y compuestos que benefician el sistema nervioso y regulan el ciclo de sueño-vigilia.

Esta fruta es rica en vitamina C, con unos 71 mg por cada 100 gramos, lo que cubre casi el doble de la cantidad diaria recomendada. También contiene vitamina E, que es un antioxidante esencial para la función inmunológica y la reducción del estrés oxidativo. Otros nutrientes destacados son el folato, fundamental para la salud celular y el funcionamiento cerebral, y la fibra, que favorece la digestión y contribuye al control de los niveles de glucosa en sangre. Además, el kiwi aporta antioxidantes como polifenoles y carotenoides, que ayudan a reducir la inflamación. Con solo 40 calorías por pieza y un bajo índice glucémico, es una opción saludable incluso como snack nocturno, sin afectar los niveles de azúcar en sangre.

Uno de los principales compuestos que hace del kiwi un aliado del sueño es la serotonina, un neurotransmisor que regula tanto el sueño como el estado de ánimo. Este neurotransmisor actúa como precursor de la melatonina, la hormona responsable del sueño, por lo que contar con niveles adecuados de serotonina favorece una producción de melatonina más eficiente.

¿Cuántos kiwis son suficientes para dormir?

Para aprovechar sus beneficios, se recomienda consumir uno o dos kiwis alrededor de una hora antes de acostarse. Además de ser una opción saludable, el kiwi tiene efectos que ayudan a mejorar la relajación y la conciliación del sueño de manera natural.

Estudios sobre el Kiwi y el Sueño

Un estudio realizado en 2011 por la Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition investigó los efectos del consumo de kiwi en adultos con problemas de sueño. Los participantes comieron dos kiwis una hora antes de dormir cada noche durante cuatro semanas. Los resultados mostraron que quienes consumieron kiwi redujeron significativamente el tiempo que tardaban en quedarse dormidos, aumentaron la duración total del sueño y mejoraron su eficiencia del sueño (porcentaje de tiempo dormido en relación con el tiempo en la cama).

Otra investigación de Food & Function publicada en 2020 sugiere que el kiwi puede reducir el tiempo de latencia para el sueño (tiempo que tarda en quedarse dormido) y mejorar el sueño sin interrumpirlo. Esto hace que el kiwi sea un aliado potencialmente eficaz en el tratamiento del insomnio leve.