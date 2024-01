Psicoanalista es acusado de violación sexual utilizando técnica de hipnosis ¿Dónde sucedió?

Tres mujeres acusaron al influyente psicoanalista francés Gérard Miller de agresiones sexuales y de una violación, algunas durante sesiones de hipnosis, en una investigación publicada el miércoles en la página web de la revista Elle. La revista expuso el relato de la periodista y directora de teatro Muriel Cousin, que afirmó haber sufrido tocamientos durante una sesión de hipnosis en 1990, cuando tenía 23 años. En ese momento no se le "ocurrió presentar una denuncia" porque "en esa época no se hacía". Otra mujer denunció una violación durante una sesión similar en 2004, cuando tenía 19 años, después de haber asistido a un programa televisivo en el que participaba el famoso psicoanalista. Según ella, los hechos ocurrieron en el domicilio de Miller, tras un juego basado en la hipnosis. "Ya no puedo moverme. Soy una muñeca a la que desvisten y pueden hacer lo que quieran", contó. Además, una tercera mujer que trabajaba como niñera para el psicoanalista en 1993, cuando tenía 19 años, también denunció haber sido agredida sexualmente cuando la llevaba de vuelta a casa en su automóvil. Según Elle, una actriz de la película "Terminale" (1998) en la que Miller era guionista, "habría sufrido una agresión sexual bajo el pretexto de una sesión de hipnosis en casa del psicoanalista, en el diván de su consulta". Gérard Miller, que no desmiente haber mantenido relaciones con estas mujeres, rechaza las acusaciones. "Nada de lo que percibí me indicó que quisieran poner fin a la situación, porque sino habría puesto fin en ese mismo instante", escribió en la red social X. También afirmó que jamás practicó hipnosis en su consulta o su domicilio, sino siempre en público. Según él, lo que ocurría en privado eran "pruebas básicas" y "aquel o aquella que aceptaba someterse no estaba en absoluto hipnotizado, permanecía perfectamente consciente y en pleno control de sus facultades". "Estoy convencido de que nunca forcé a nadie, tomando al pie de la letra cualquier pudor o rechazo, sobre todo cuando iniciaba el camino de la seducción", sostuvo en su mensaje. Hace poco salió a la luz una entrevista que Gérard Miller realizó en 2011 al cineasta francés Benoît Jacquot para un documental. En ella, el cineasta hablaba de sus relaciones con jóvenes actrices, entre ellas Judith Godrèche, entonces menor de edad, ante un conciliador Miller. El psicoanalista tuvo que justificarse: "Hoy, ya no podría concebir la misma película, porque ya no estamos en esta ceguera colectiva", declaró a la cadena France 5 a principios de enero.