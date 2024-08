Rapero Fatman Scoop muere en EEUU tras desplomarse en el escenario

El rapero estadounidense Fatman Scoop murió a los 53 años después de sufrir un colapso mientras actuaba en el escenario, informaron su familia y su representante el sábado.

Scoop, conocido por sus éxitos "Be Faithful" y "It Takes Scoop", se desplomó el viernes mientras actuaba en un escenario en Hamden, estado de Connecticut, y fue llevado al hospital pero los médicos no pudieron reanimarlo, informaron medios estadounidenses.

Un video publicado por el sitio de celebridades TMZ muestra lo que parece ser el momento posterior a su colapso, cuando, todavía en el lugar del show, un equipo médico le practicaba técnicas de reanimación cardiopulmonar.

"Es con profunda tristeza y gran peso en nuestros corazones que compartimos la noticia del fallecimiento del legendario e icónico Fatman Scoop", publicó su familia en la cuenta de Instagram del artista.

"Fatman Scoop era conocido mundialmente como la voz indiscutible del club". Su música nos hacía bailar y aceptar la vida con positividad", añadió la familia.

Su manager Birch Michael confirmó en la red Facebook la muerte de "Isaac Freeman III, conocido profesionalmente como Fatman Scoop".

"Me enseñaste a ser el hombre que soy hoy. Te amo, Scoop. Muchas gracias por todo lo que me diste", agregó Michael en la publicación, junto a una imagen del rapero.

El mundo del hip-hop le rindió tributo en las redes.

La estrella del género Missy Eliot expresó en X que la "voz y la energía de Scoop contribuyeron con muchas canciones que hicieron que la gente se sintiera feliz y con ganas de bailar, durante más de dos décadas".

"Tu impacto es enorme y nunca será olvidado", agregó.