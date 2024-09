'Receta para un asesinato' | Nueva serie documental revela detalles desconocidos del macabro caso de Daniel Sancho

La plataforma de streaming SkyShowtime ha anunciado el lanzamiento de una nueva serie documental titulada Receta para un Asesinato, que profundiza en el caso de Daniel Sancho. Esta historia se unirá al catálogo de la plataforma a principios del año 2025.

Daniel Sancho, hijo del conocido actor español Rodolfo Sancho y de Silvia Bronchalo, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El joven chef español, que desde agosto del año anterior se encontraba en prisión provisional, fue hallado culpable de premeditación en un crimen que sacudió a la opinión pública. La sentencia, dictada en un tribunal tailandés, reveló que había planeado meticulosamente el crimen, comprando cuchillos, una sierra y bolsas de plástico para llevar a cabo el asesinato y el descuartizamiento del cirujano.

La serie, dirigida por el prestigioso documentalista José Gómez, constará de cinco episodios y se sumará a las producciones originales de SkyShowtime. Receta para un Asesinato examinará la complejidad del caso, explorando no solo el brutal acto de violencia, sino también la relación entre Sancho y Arrieta, y las circunstancias que llevaron al crimen. La serie se propone arrojar luz sobre los detalles de la investigación, el papel del sistema judicial tailandés y la cobertura mediática que ha rodeado el caso.

El título de la serie ha suscitado controversia, dado el impacto del crimen en las familias involucradas y el doloroso proceso judicial. Sin embargo, la plataforma ha prometido una narración rigurosa y respetuosa del caso.

Xenia Tostado, pareja de Rodolfo Sancho, ha mantenido un perfil bajo durante el proceso judicial. A pesar de su silencio mediático, la mujer ha brindado su apoyo al padre del asesino y ha tomado medidas para proteger a su hija del impacto de la situación.

Un asesinato que acaparó la prensa internacional

El pasado 29 de agosto, tras más un año desde que se diera a conocer el macabro hallazgo, el joven español Daniel Sancho, hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado, desmembramiento y ocultación del cuerpo del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta en la isla turística de Koh Phangan en Tailandia. Sancho se enfrentaba a la pena de muerte por haber cometido el crimen con premeditación, sin embargo, su cooperación durante toda la investigación ha sido determinante para que el tribunal conmutara la pena capital por la prisión perpetua.

El juicio inició en abril en la isla de Koh Samui, sin embargo, Sancho se encontraba en prisión preventiva desde agosto de 2023, tras reconocer que había matado y descuartizado a Arrieta, de 45 años. Durante el juicio se determinó que los restos del cirujano colombiano fueron guardados en bolsas de plástico que Sancho desechó en distintas partes de la isla.

Reconstrucción del asesinato

El 31 de julio de 2023, Edwin Arrieta de 44 años llegó a la isla tailandesa de Koh Phangan para disfrutar de unos días junto a Daniel Sancho, quien había llegado días antes. Después de que ambos compartieron varios días juntos disfrutando de la comida y las zonas turísticas de la isla, el colombiano desapareció repentinamente. Fue el mismo Daniel Sancho quien reportó ante las autoridades tailandesas la misteriosa desaparición de "su amigo".

Según reportó el Bangkok Post, los dos cenaron en un restaurante de la isla el 1 de agosto. Poco después el español fue captado por cámaras de seguridad comprando cuchillos, guantes de goma, bolsas de basura y utensilios de limpieza en una tienda.

El jueves 3 de agosto, los medios locales informaron que un recolector de basura había encontrado una pelvis cercenada e intestinos humanos escondidos en una bolsa alrededor de las 12:30 p.m. en un vertedero de la isla. El viernes se encontraron más restos humanos metidos en una bolsa de plástico en el mismo vertedero, además de varias prendas de ropa.

Los nuevos hallazgos llevaron a los investigadores a interrogar ese mismo día a Sancho como sospechoso. El español fue detenido el 8 de agosto del año pasado en la isla tailandesa y se declaró culpable ante la justicia de ese país, sin embargo, dijo que la muerte de Arrieta había sido un accidente y que se dio en defensa propia. Más tarde, el español llevó a la policía a siete lugares de la isla, donde se deshizo del cuerpo desmembrado de Arrieta en bolsas de plástico.

Una versión extendida en los medios españoles es que Daniel y Edwin mantenían una relación amorosa y que el cirujano se había convertido en una especie de "proveedor económico" para el joven, a quien le había puesto un apartamento y dado dinero para abrir un restaurante. La relación inició, según los medios, después de que ambos se conocieran a través de Instagram, donde comenzaron a compartir imágenes de carácter íntimo.

No obstante, cuando Daniel Sancho habría querido poner fin a sus relaciones íntimas, Edwin Arrieta le habría amenazado con difundir imágenes íntimas de ambos. Esas presuntas amenazas habrían llevado entonces a Daniel Sancho a asesinar, presuntamente, a Edwin Arrieta, en la habitación del hotel donde se alojaban en sus vacaciones en Tailandia.

Después de recoger al cirujano en el aeropuerto, le llevó a una habitación del hotel, donde éste fallecería por un golpe fortuito con el que perdió el conocimiento. Al ver que no reaccionaba, Daniel descuartizó su cuerpo en 14 trozos con cuchillos y una sierra, un proceso que tardó “tres horas” como el mismo ha confesado. Luego, distribuyó las partes en bolsas y esparció una parte en el vertedero y otra en el mar.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró Sancho en su primera declaración ante las autoridades tailandesas.