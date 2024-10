Rodolfo Sancho, el venerado actor español caído en desgracia a raíz del caso Sancho

En agosto de 2023, la vida de Rodolfo Sancho cambió para siempre. El venerado actor español, nacido con estirpe de artista desde la cuna, se vio envuelto en una terrible espiral de luto y dolor cuando su hijo, Daniel Sancho, fue acusado y condenado por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en una isla de Tailandia. Desde entonces, la carrera del que alguna vez fue uno de los actores más reconocidos de la industria televisiva de España no volvió a ser la misma.

Nacido en 1975, Rodolfo supo desde niño que sería actor igual a su padre, el respetado Sancho García, recordado por su papel en la serie "Curro Jiménez". Como era natural, Rodolfo siempre estuvo vinculado al mundo del espectáculo, y con el tiempo se labró su propio camino, convirtiéndose en una figura importante en la industria audiovisual española gracias a su versatilidad. Sus papeles en series como "Amar en tiempos revueltos", "Isabel" y "El Ministerio del Tiempo", con el que ganó fama internacional gracias a su retransmisión en Netflix, lo hicieron uno de los actores más cotizados.

No obstante, en 2023 en el clímax de su carrera, su vida cambió drásticamente tras el arresto de su hijo, Daniel Sancho, en Tailandia. Daniel, fruto de su relación con la también actriz Silvia Bronchalo, confesó el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, después que su cuerpo desmembrado fuera encontrado en varias bolsas de basuras tiradas en un vertedero de la isla turística de de Koh Phangan. El crimen conmocionó a España y a gran parte de la prensa internacional no solo por lo brutal del caso, sino porque el español se enfrentaba a la pena de muerte si era encontrado culpable.

Un año después y con un juicio mediático de por medio, Daniel fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado, desmembramiento, ocultación de cuerpo y destrucción de documentación personal de la víctima con el fin de no ser localizada ni identificada.

Inevitablemente, el crimen ha sido una carga muy pesada para el actor, que ha visto como su imagen pública se ha deteriorado tras la exposición de caso. Y es que su especial implicación en la defensa de su hijo ha sido muy cuestionada a partir de una serie de declaraciones desafortunadas que generaron una ola de críticas en más de una ocasión las redes sociales.

Así lo explica Juanfran Velasco, experto en comunicación y periodista, en declaraciones para la revista Lecturas y replicadas por el diario AS en su sección Tikitakas. Velasco se pregunta “si Rodolfo ha arriesgado demasiado” con su excesivo protagonismo en ‘El caso Sancho’, el documental de HBO Max que narra todo lo sucedido con la mediática fechoría de su hijo. “Hay algo que no se puede valorar: el hecho de ser padre. Desde el punto de vista racional, su carácter serio, sus declaraciones tajantes o las declaraciones desafortunadas no le han ayudado a su imagen pública”.

Cierto o no, lo que no se puede negar es que desde los trágicos acontecimientos, la vida de Rodolfo ha cambiado considerablemente. No obstante, entre 2023 y 2024, mientras su hijo se encontraba en la cárcel, se estrenaron dos producciones en las que participó Rodolfo Sancho: "Zorro", una serie de 7 episodios producida para Prime Video y la película "Delfines de plata", además de la mencionada miniserie de HBO Max, “El caso Sancho” donde juega un rol protagónico.