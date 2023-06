Salen a luz detalle inéditos del lado oscuro de Elvis Presley

El hermanastro del aclamado artista estadounidense Elvis Presley, David Stanley, dio fuertes declaraciones sobre el fallecimiento del artista y expuso que el intérprete se habría quitado la vida premeditadamente.

No cabe duda de que Elvis Presley es considerado como uno de los artistas más importantes de la música de todos los tiempos. No obstante, el nuevo documental sobre el Rey del Rock and Roll ‘’Elvis Women’’ mostraría su lado más oscuro.

Pese a que solo se ha conocido un adelanto de sus declaraciones, Stanley dice en el documental que Elvis vivía atormentado y con mucha culpa de que la gente conociera la verdad sobre sus relaciones con mujeres menores de edad.

Stanley formaba parte del séquito del cantante en la década de los 70, en donde también señaló que fue testigo muchas veces del gusto de su familiar por las mujeres jóvenes.

Por su lado, Stanley de 85 años, asegura que su hermanastro “no podía seguir adelante”, todo esto por miedo a que estos supuestos amoríos, salieran a la luz. “Amor, daño, dolor, exposición… simplemente no pudo soportarlo más”, dijo David Stanley en el documental recién estrenado en Amazon Prime.

“Su gusto por las chicas jóvenes, de 15 o 16 años, me ponía enfermo”, expuso el David en el documental, quien también dijo que fue un “milagro” que Elvis no fuera descubierto, pues el se salía con la suya en cosas que la mayoría de la gente no hacía.

“Él premeditó tomar los medicamentos que lo mataron. No podía seguir adelante, no pudo soportarlo más”, precisó el hermanastro Presley en el documental.

De hecho, el documental de tres partes de Amazon menciona que Elvis tenía una frase favorita, la cual era “¡catorce te darán 20!”, que significaba que si el cantante era descubierto por tener sexo con niñas de 14 años tendría 20 años de prisión.

Los detalles del supuesto suicidio de Elvis echarían abajo la teoría de que tuvo una sobredosis ya que según la autopsia que le hicieron en esa época, se dice que murió debido a un ataque cardíaco. Los documentos forenses indicaron que su corazón tenía el doble de su tamaño normal, además de que en su sangre hallaron rastros de diez drogas diferentes, entre ellas el Diazepam, matacualona, fenobarbital y ethchlorvynol, entre otras.

Estas nuevas revelaciones sobre la vida del cantante pondrían en riesgo el legado que dejó Presley y que estarían manchados por ser calificado como “un depredador sexual”.