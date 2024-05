¡Causan furor! Samy y Sandra Sandoval se presentaron en Medellín y la discoteca estaba a reventar

Quien iba a decir que en la tierra del Vallenato, unos panameños pondrían a gozar a los colombianos al ritmo del típico. Pues eso fue lo que ocurrió este domingo en Medellín cuando Samy y Sandra Sandoval se presentaron en una prestigiosa discoteca de El Poblado y el lugar estaba completamente lleno, literalmente no se cabía ni el clásico alfiler.

Como bien se sabe, este fin de semana se conmemoró el Día Internacional de las Madres y en Colombia, específicamente en Medellín, quisieron celebrarlo por todo lo alto con unos invitados de lujo. Nada más y nada menos que los hermanos Sandoval quienes se presentaron en la discoteca Le Club en donde pusieron a bailar a los asistentes con un repertorio que se extendió hasta las 4:00 de la madrugada. Tal fue el furor que causó “La Gallina Fina” que el público le pedía que no se marcharan.

La cuenta de Instagram de la discoteca compartió varios videos del evento y a juzgar por las imágenes, el lugar estaba a reventar con parejas que no pararon de bailar desde la primera pieza que tocaron los panameños. Dentro de su repertorio interpretaron clásicos como "Dale donde más le duela", "La Patrona"; "Vete tú que yo me quedo"; "Canta el acordeón"; “Traguito”; “Si me quiere que aguante”, entre muchas otras.

Según pudimos conocer, el evento fue promocionado durante varias semanas en redes sociales y los boletos se vendieron como pan caliente. Incluso hubo un grupo de panameños que se encontraban de vacaciones por Medellín y aprovecharon la ocasión para ir a ver a Los Patrones en vivo y en directo.

Para nadie es un secreto que la estela de éxitos de Samy y Sandra Sandoval no solo se remite a tierras locales, puesto que a lo largo de los años, “Los Patrones de la Cumbia” han llevado su música a escenarios internacionales que abarcan presentaciones en Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Aquel estilo diferente e innovador que irrumpió con fuerza en la década de los noventa en los jorones y jardines panameños pronto se convirtió en un ritmo que pondría a bailar a todo aquel que la escuchara. Con los años, los hermanos Sandoval no solo se han convertido en una de las agrupaciones más populares en Panamá, sino que también son muy queridos y reconocidos en Costa Rica y Colombia. Para muestra lo que ocurrió en Medellín, donde los hermanos fueron recibidos como verdaderas estrellas, llevándose la satisfacción por el reconocimiento a su música y particularmente por dejar en alto en nombre de Panamá allá donde vayan. ¡Felicidades!