Selena Gómez revela que planeaba adoptar si seguía soltera

En una entrevista para la revista TIME, Selena reveló que, tras cinco años de soltería, se había resignado y había tomado la decisión de adoptar un bebé y convertirse en madre soltera si no encontraba el amor antes de cumplir 30 años.

Aunque la aparición de Benny Blanco en su vida hizo que Selena reconsiderara sus planes, abriendo un nuevo y prometedor capítulo.

Cabe recordar que, antes de esa etapa de soltería, salió con figuras como The Weeknd, Charlie Puth y Justin Bieber; siendo este último la relación más larga de su vida.

"Estuve sola durante cinco años y realmente me acostumbré. Mucha gente tiene miedo de estar sola, pero yo lo acepté y me di cuenta de que podía ser madre soltera si no encontraba a nadie" compartió durante la entrevista.

La actriz no se ha privado de compartir en redes sociales los momentos que pasa con su pareja y también ha hablado abiertamente sobre lo felices que están.

Por otra parte, Benny Blanco expresó su deseo de casarse y tener hijos con Selena Gómez. "Ese es mi próximo objetivo. Tengo un montón de ahijados y otro montón de sobrinos. Me encanta estar rodeado de niños", dijo en una reciente entrevista con el locutor de radio Howard Stern.