Selena Gomez ya no duerme en su habitación debido a sus problemas de salud mental

La reconocida actriz y cantante ha sido abierta sobre su lucha. Durante la cumbre inaugural de Wondermind, realizada el 10 de octubre en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, la artista compartió un aspecto íntimo de su vida: cómo los problemas de salud mental la han llevado a dejar de dormir en su propia habitación.

Selena Gomez, cofundadora de Wondermind, una plataforma dedicada a promover el bienestar mental, explicó que su habitación, en lugar de ser un refugio, se ha convertido en un recordatorio constante de un período oscuro de su vida. “Pasé tanto tiempo en mi habitación que ya ni siquiera duermo allí”, confesó. “Lo asocio con un momento muy oscuro”. Esta conexión emocional con el espacio que alguna vez fue su santuario refleja la profundidad de su batalla contra la ansiedad y la depresión.

Te puede interesar: El sexy baile entre Selena Gómez y Edgar Ramírez: así reaccionó Benny Blanco

Te puede interesar: Taylor Swift desbanca a Rihanna y se convierte en la artista femenina más rica del mundo

La cantante ha hablado abiertamente sobre cómo una enfermedad, en particular, ha afectado su vida. “A veces, la ansiedad es muy debilitante”, compartió. “No quise salir de la cama durante años, y en parte, se debió a que no estaba haciendo el trabajo”. Según la estrella de Only Murders in the Building, el camino hacia la recuperación requiere un esfuerzo constante: “Tienes que creer en ti mismo y hacer el trabajo que realmente te iluminará un poco”.

Durante su intervención en la cumbre, también describió una experiencia reciente que refleja los retos diarios que enfrenta. “Anoche estuve en la cama y no pude dormirme hasta las cuatro, porque mi mente estaba acelerada”, relató. En momentos como ese, recurre a una técnica de autocalma: “Me repetía una y otra vez: ‘Esto pasará. Déjalo pasar por tu cuerpo y desaparecerá’. Y, por supuesto, al final me quedé dormida”.

La estrella de Disney ha sido abierta sobre sus diagnósticos de ansiedad, depresión y trastorno bipolar, y ha subrayado la importancia de contar con una red de apoyo. Reveló que, a menudo, encuentra consuelo en su familia y amigos cercanos. “Todavía tengo días en los que necesito a mi mamá”, admitió, refiriéndose a Mandy Teefey, su progenitora y cofundadora de Wondermind. Para la actriz, la vulnerabilidad y la conexión con los demás han sido esenciales para sobrellevar las dificultades: “Me permito ser vulnerable y llorar y hablar de ello”.

El aislamiento es una de las tendencias que Selena reconoció en sí misma durante sus momentos más difíciles. “Tengo tendencia a aislarme”, afirmó. Sin embargo, hablar de su salud mental ha sido un paso liberador para ella. “No acepté ayuda, simplemente no lo hice”, confesó. “Y encontré total libertad al compartir todo lo que he estado atravesando porque sé que otras personas también se sienten así”.

Compartir su historia no solo es un acto de valentía personal, sino una manera de derribar estigmas sobre la salud mental: “Espero que nadie me mire y piense: ‘Oh, su vida es perfecta’. Porque eso simplemente no es verdad”, expresó con franqueza. “Estoy muy agradecida y tengo una vida muy bendecida. Pero todos somos humanos y los sentimientos son muy reales”.

Con un llamado a la conversación abierta y la educación sobre la salud mental, subrayó la importancia de abordar estos temas con empatía y comprensión: “Creo que definitivamente es necesario hablar de esto y debemos educar más a la gente al respecto”.

A través de Wondermind, Selena Gomez continúa su misión de crear conciencia sobre la salud mental, ofreciendo un espacio donde las personas puedan compartir sus luchas sin temor a ser juzgadas. En la cumbre, la artista reiteró que su objetivo es empoderar a otros para que no enfrenten sus batallas solos y que encuentren la fuerza en la vulnerabilidad y el apoyo comunitario.

En un mundo donde la imagen pública puede ocultar las realidades personales, Selena Gomez se presenta como un ejemplo de autenticidad, recordándonos que todos enfrentamos desafíos y que, al hablar de ellos, podemos encontrar la libertad y la sanación que tanto necesitamos.