El sexy baile entre Selena Gómez y Edgar Ramírez: así reaccionó Benny Blanco

Esta vez, la cantante y actriz fue vista disfrutando al máximo en el concierto de Sabrina Carpenter, donde además protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral: compartió la pista de baile con el talentoso actor venezolano Edgar Ramírez.

Ambos fueron captados bailando con una energía desbordante y una gran complicidad, lo que enloqueció a los fans. La química entre ellos fue innegable, y las redes sociales estallaron de emoción al ver a dos figuras tan carismáticas pasándola bien juntos. Sin embargo, a pesar de la euforia que desató este dúo en la pista, el corazón de Selena tenía una única dirección: su novio, el productor musical Benny Blanco.

La intérprete de éxitos como "Love You Like a Love Song" no perdió la oportunidad de compartir un video en sus redes sociales donde se la ve bailando con sensualidad, claramente dedicándoselo a Benny. La respuesta de Blanco fue tan inesperada como directa, causando revuelo en la comunidad online: “No puedo dejar de tocarme”, comentó el productor, haciendo reír y levantar algunas cejas entre los seguidores de la pareja.

Por su parte, Edgar Ramírez, quien ha brillado en películas como Carlos y La Chica del Tren, fue una de las sorpresas más agradables de la noche. El actor, siempre carismático y apasionado, se dejó llevar por el ritmo junto a Selena, mostrando su lado más relajado y divertido.

Ramírez, quien ha trabajado en importantes proyectos de Hollywood y es conocido por su activismo social, también es un gran amante de la música, lo que explica su entusiasmo en la pista.

Aunque la noche estuvo llena de momentos divertidos y desinhibidos, Sabrina Carpenter aprovechó el evento para tratar un tema más serio. La cantante hizo referencia a la reciente polémica que rodea al alcalde de Nueva York, Eric Adams, en conexión con su video musical “Feather”. La cantante insinuó que la controversia podría estar relacionada con este asunto, lo que trajo un tono reflexivo a una velada que, hasta ese momento, había sido pura diversión.

Selena Gomez sigue demostrando que, tanto en su vida profesional como personal, es una mujer auténtica que no teme mostrar sus emociones y disfrutar de los momentos que la vida le ofrece. La química con Edgar Ramírez dejó a todos hablando, pero el amor por Benny Blanco sigue siendo el centro de su atención. Mientras tanto, la noche quedó marcada no solo por el baile, sino por la combinación de diversión y conciencia social que trajo consigo.