Selena Gomez se une al club de los milmillonarios y no es por la música

Selena Gomez, la estrella multifacética que ha conquistado tanto la música como la pantalla, ha alcanzado un nuevo hito en su carrera: un patrimonio neto de más de mil millones de dólares. Este logro la posiciona como una de las multimillonarias más jóvenes de Estados Unidos, gracias a una combinación de éxitos en la actuación, la música y, en particular, su empresa de cosméticos Rare Beauty.

Según un informe de Bloomberg del 6 de septiembre, la actriz y cantante de 32 años ha ingresado por primera vez en el Índice de Multimillonarios de la publicación, con una fortuna estimada en 1.300 millones de dólares.

Lanzada en 2020, Rare Beauty ha sido un pilar fundamental en el crecimiento financiero de Selena. De acuerdo con el informe, más del 81% de su patrimonio neto proviene de su participación en esta marca de cosméticos, que ha revolucionado la industria con su enfoque en la inclusión y la diversidad.

Te puede interesar: Selena Gomez sorprendió a equipo de voleibol de secundaria que le pidió que fuera a uno de sus partidos

Te puede interesar: Selena Gomez reveló que pensó que no sería madre tras cinco años soltera

A pesar de los rumores que surgieron a principios de este año sobre una posible venta de la compañía, Selena fue clara al afirmar que no tiene planes de abandonar el barco. Durante la Cumbre TIME100 de 2024, que tuvo lugar en abril, la actriz compartió: "No creo que vaya a ninguna parte. Estoy disfrutando demasiado de esto", reafirmando su compromiso con Rare Beauty y su entusiasmo por continuar desarrollando la marca.

Además de los éxitos de Rare Beauty, Bloomberg informó que otros componentes clave de la fortuna de Selena incluyen un 7% proveniente de acuerdos publicitarios y patrocinios profesionales, mientras que un 5% se debe a sus giras musicales, siendo la última en 2016.

Aunque su carrera musical ha sido intermitente, las ventas de álbumes, las reproducciones en streaming y las inversiones inmobiliarias también han sumado a su riqueza. Asimismo, más del 2,5% de su patrimonio se atribuye a su startup de salud mental, Wondermind, lanzada en 2022. La actriz ha destacado su interés en esta iniciativa, que busca desestigmatizar la salud mental y brindar recursos a quienes lo necesitan.

A pesar de su vasta fortuna y múltiples proyectos, Selena ha seguido cosechando éxitos en la actuación. Su participación en la aclamada serie Only Murders in the Building no solo ha cautivado al público, sino que también le ha valido una cuarta nominación al Primetime Emmy. Según Bloomberg, la actriz gana al menos seis millones de dólares por temporada de la serie, cuya cuarta temporada se estrenó el 27 de agosto de 2024.

En cuanto a su futuro, Selena ha compartido en entrevistas recientes que, aunque la música ha sido una parte importante de su vida, su pasión principal siempre ha sido la actuación. En el podcast SmartLess en enero, la artista comentó: "Siento que me queda un álbum más, pero probablemente elegiría la actuación. Quería ser actriz, nunca tuve la intención de ser cantante a tiempo completo, pero aparentemente ese pasatiempo se convirtió en algo más".

Selena, quien comenzó su carrera desde muy joven con papeles en Barney & Friends y Wizards of Waverly Place, ha recorrido un largo camino desde sus inicios en Disney. Su éxito como empresaria, actriz y cantante la ha consolidado como una figura influyente y una inspiración para millones de personas alrededor del mundo.

El análisis de Bloomberg sobre su riqueza se basó en el valor estimado más bajo de sus participaciones comerciales y en activos que pudieron ser confirmados públicamente. Con su enfoque en la expansión empresarial, su compromiso con causas sociales como la salud mental y su continuo éxito en el entretenimiento, es probable que el patrimonio de Selena Gomez siga creciendo, manteniéndola entre las figuras más influyentes y adineradas de su generación.