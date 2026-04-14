Francia se rinde ante Shakira: centro comercial de París le hace invitación viral con sabor a Barranquilla

La mezcla entre París y Barranquilla convierte el video en una especie de puente cultural donde la música de Shakira, el Carnaval y la identidad costeña son protagonistas.

La fiebre por Shakira no conoce fronteras. Esta vez, la cantante barranquillera volvió a ser tendencia mundial tras recibir una particular y creativa invitación desde Francia, donde el centro comercial Val d’Europe, ubicado a pocos minutos de Disneyland París, la ha convertido en la protagonista de una campaña que mezcla humor, música, cultura caribeña y orgullo latino.

El video, que ya se ha viralizado en redes sociales, es encabezado por Anissa Chegwin, directora del complejo comercial, quien con un español lleno de acento costeño lanza el mensaje directo: "Oye, Shak… ¿Francia qué? Te queremos aquí", en referencia a la expectativa por nuevas fechas de la gira europea de la artista.

Val d’Europe: el gigante comercial que quiere a Shakira

El escenario de esta singular propuesta no es menor. Val d’Europe es uno de los centros comerciales más grandes y visitados de Francia, ubicado en la zona de Marne-la-Vallée, a solo minutos de Disneyland París. Según la propia campaña, el lugar recibe millones de visitantes al año y busca posicionarse como un punto cultural y de entretenimiento, no solo de compras.

En el video, incluso se afirma con humor que el centro comercial “recibe más visitantes que la Torre Eiffel”, reforzando el tono provocador y viral de la estrategia.

Barranquilla presente en París: Altafulla, Michelle Char y Checo Acosta

Lo que terminó de encender las redes fue la fuerte conexión con Colombia y, en especial, con Barranquilla.

La producción incluye la participación de varias figuras del entretenimiento y la cultura caribeña: Altafulla, creador de contenido y figura mediática barranquillera; Michelle Char Fernández, reina del Carnaval de Barranquilla 2026; y Checo Acosta, ícono de la música folclórica colombiana.

Todos aparecen en distintas escenas que recrean la esencia de la ciudad, desde el Malecón del Río y la estatua de Shakira hasta el famoso “bordillo de Shakira”, uno de los puntos turísticos espontáneos creados por fans.

La mezcla entre París y Barranquilla convierte el video en una especie de puente cultural donde la música de Shakira, el Carnaval y la identidad costeña son protagonistas.

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Shakira, la inspiración global

La invitación llega en medio del éxito mundial de la gira “Las mujeres ya no lloran World Tour”, con la que Shakira ha roto récords de asistencia y recaudación en varios continentes.

La artista, ganadora de múltiples premios Grammy, continúa siendo una de las figuras latinoamericanas más influyentes de la música global, con una carrera que ha trascendido idiomas y generaciones gracias a éxitos como Hips Don’t Lie, Antología y BZRP Music Sessions #53.

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Un video que ya es fenómeno viral

Aunque Shakira aún no ha respondido a la invitación, el clip ha sido ampliamente celebrado por su creatividad, humor y capacidad de unir culturas.

En redes sociales, los usuarios destacan la forma en que Francia reinterpretó el universo barranquillero para acercarse a la artista, convirtiendo a Val d’Europe en tendencia internacional.

Francia no solo quiere a Shakira en concierto: quiere vivir su universo. Y lo hace con una propuesta que mezcla marketing, cultura pop y orgullo latino.

Por ahora, la pregunta sigue abierta:

¿Responderá Shakira a esta invitación con sabor a Carnaval?