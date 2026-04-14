Adiós a Felipe Staiti: la guitarra que marcó a Enanitos Verdes se apaga a los 64 años

Con la partida de Felipe Staiti no solo se apaga una de las guitarras más emblemáticas del rock en español, sino también el espíritu de una generación que encontró en sus canciones banda sonora para el amor, la nostalgia y la rebeldía.

El rock en español pierde a una de sus figuras más emblemáticas. El guitarrista, compositor y cofundador de Enanitos Verdes, Felipe Staiti, falleció este lunes a los 64 años en Mendoza, Argentina, tras varios meses de complicaciones de salud que marcaron su último tiempo, dejando un legado musical que trascendió generaciones en América Latina.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el músico permanecía internado en el Hospital Italiano de Mendoza. Su muerte se produjo a causa de una hemorragia masiva, tras varios meses en los que su estado de salud venía deteriorándose progresivamente.

Staiti fue una pieza clave en la historia del grupo desde su fundación en 1979, junto a Marciano Cantero y Daniel Picollo. Con su guitarra definió el sonido característico de la banda, que logró trascender generaciones con éxitos como Lamento boliviano, La muralla verde y Te vi en un tren, convirtiéndose en referente del rock latino en los años 80 y 90.

Tras la muerte de Cantero en 2022, Staiti asumió el reto de liderar la agrupación como vocalista principal, una decisión que evidenció su compromiso con mantener vivo el legado musical que construyeron durante más de cuatro décadas. Su entrega al escenario se mantuvo intacta incluso en medio de complicaciones de salud.

Según diversas publicaciones, su estado se agravó luego de contraer una infección bacteriana en 2024 durante una gira por México. La condición, sumada a su diagnóstico de celiaquía, derivó en un cuadro severo de deshidratación que lo mantuvo hospitalizado por semanas y dejó secuelas físicas importantes.

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Aun así, el músico continuó activo, trabajando en nuevos proyectos y planificando una gira por Estados Unidos junto a la banda española Hombres G, demostrando su pasión inquebrantable por la música.

Con la partida de Felipe Staiti no solo se apaga una de las guitarras más emblemáticas del rock en español, sino también el espíritu de una generación que encontró en sus canciones banda sonora para el amor, la nostalgia y la rebeldía. Su legado, sin embargo, seguirá sonando en cada acorde que marcó historia y en cada fan que, al escucharlo, volverá inevitablemente a esos años donde Enanitos Verdes eran sinónimo de identidad latinoamericana.

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