Fallece Shannen Doherty, estrella de 'Beverly Hills 90210' tras perder la batalla contra el cáncer de mama

Hollywood vuelve a recibir un golpe devastador tras confirmarse que la actriz Shannen Doherty, famosa por su papel protagónico en la exitosa serie noventera 'Beverly Hills 90210' falleció en horas de la tarde del sábado a los 53 años después de sucumbir a una larga batalla contra el cáncer de mama. En noviembre de 2023, Doherty reveló en una entrevista exclusiva con la revista People que el cáncer que le diagnosticaron en 2015 había regresado con más fuerza y que por desgracia se le había expandido hacia los huesos.

"Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio perdió la batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad. La devota hija, hermana, tía y amiga estuvo rodeada de sus seres queridos y de su perro, Bowie. La familia pide privacidad en este momento para poder llorar la pérdida en paz", dijo su publicista, Leslie Sloane, a la revista People.

Doherty inicialmente fu diagnosticada con cáncer de mama en etapa dos en el año 2015. Tras someterse a una doble mastectomía y una larga series de quimioterapias y radiación, Doherty logró una remisión de la enfermedad en 2017. Sin embargo, el cáncer regresó en etapa cuatro y haciendo metástasis en otras partes de su cuerpo. De hecho, fue la propia actriz quien reveló en sus redes sociales que se había sometido a una cirugía craneal para extirpar un tumor cerebral, después que los médicos confirmaran que el cáncer se había diseminado hacia su cerebro.

“Lo tuvieron que extirpar y diseccionar para ver su patología”, le dijo a People en agosto de 2023. “Definitivamente fue una de las cosas más aterradoras por las que he pasado en toda mi vida”.

Pese al final ineludible que le esperaba, la actriz siempre guardó un rayo de esperanza y se aferraba a la idea de poder superar la enfermedad, como una vez lo había hecho y porque no "quería morir", tal y como le dijo a People en aquella entrevista de noviembre pasado.

“No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado de intentar cambiar las cosas para mejor”, expresó. “Simplemente no he terminado”.

Antes de morir, Doherty esperaba crear conciencia y recaudar fondos para la investigación del cáncer, mostrando al mismo tiempo a otros que las personas como ella, con cáncer terminal, siguen siendo individuos con mucho que aportar.

“Cuando te preguntas ‘¿Por qué a mí? ¿Por qué me dio cáncer?’ y luego ‘¿Por qué volvió mi cáncer? ¿Por qué estoy en etapa 4?’, eso te lleva a buscar un propósito más grande en la vida”, dijo.

En 1990, obtuvo su papel revelación como Brenda Walsh en el exitoso melodrama adolescente Beverly Hills 90210. Sin embargo, su fama se vio empañada por escándalos en los medios sobre sus problemas con el consumo de alcohol, su actitud conflictiva y agresividad.

En 1994, al final de la cuarta temporada, Doherty abandona la serie, aunque mucho se especuló que en realidad fue supuestamente eliminada por el productor Aaron Spelling debido a conflictos con sus coprotagonistas y su tardanza crónica.

Tres años después, en 1997, un juez del Tribunal Municipal de Beverly Hills condenó a Doherty a recibir terapia para el control de la ira después de que supuestamente estrellara una botella de cerveza contra el parabrisas de un hombre durante una pelea. En otro lío legal, se declaró culpable de un arresto por conducir ebria en 2001 y se le ordenó cumplir cinco días en un programa de trabajo en libertad condicional, según una nota publicada por la AP.

Después de su fama en Beverly Hills, Doherty fue elegida para interpretar a Prue Halliwell, la mayor de tres hermanas que son brujas, en 'Hechiceras'. Además de protagonizar la serie, también dirigió varios episodios. Abandonó el programa al final de la tercera temporada en 2001.

