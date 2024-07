Matthew McConaughey queda terriblemente desfigurado por la picadura de una abeja

Matthew McConaughey sufrió la picadura de una abeja en su ojo derecho, que tardó poco tiempo en hinchársele como si de un golpe se tratara. “Hinchazón de abeja”, fue lo que escribió en la descripción de la fotografía el actor, en la que además de verse con la cara deforme aparece sonriendo.

La imagen ya tiene más de 432 mil ‘Me gusta’ y más de 12 mil comentarios en las redes sociales, en las que algunos seguidores no solo le desean pronta recuperación, sino que también hacen mofa de su estado.

Aunque el protagonista de Interestelar no aclaró cómo fue que se ocasionó el incidente, cabe recordar que reside en Texas y algunos de sus fans consideraron viable la teoría de que el hecho ocurriera más por un accidente que por imprudencia del actor, quien comparte hogar con su esposa Camila Alves y sus tres hijos, Levi, Vida y Livingston.

McConaughey quiso encontrar en Texas un lugar tranquilo para compartir en familia, dado que su mudanza fue hace poco tiempo: “Regresaron los rituales, ir a la iglesia de los domingos, los deportes, cenar juntos en familia todas las noches, o quedarnos después contando historias en la cocina, sentados en la isla sirviendo copas y picoteando mientras las volvíamos a contar de formas distintas a como las contábamos antes”, comentó.

“¿Qué pasa con la hamburguesa Big Mac? ¿Qué te pasa?”; “Por supuesto que te tomaste a la ligera un momento oscuro. No, pero en serio, esperamos que estés bien”; “Por favor, evita viajar a otras galaxias, no sabes qué tipo de criaturas podrías encontrarte. Así que mantente a salvo y saludable en la Tierra”; “La inyección de relleno más efectiva que he visto y una que nunca deberías usar jajaja”; “Ponte bien pronto, señor McConaughey. Con suerte, te habrás puesto una compresa de hielo en el ojo. Benadryl y crema de hidrocortisona te harán sentir mejor en poco tiempo. Ponte tus gafas de sol más cool y ten en cuenta que tus fans te adoran”, fueron algunos comentarios en la foto del actor.